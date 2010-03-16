پای بکهام جراحی شد/ دوری 6 ماهه از فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر، بازیکن 34 ساله تیم فوتبال میلان روز گذشته تاندون آسیب دیده خود را در فنلاند تحت عمل جراحی قرار داد.
دکتر "ساکاری اوراوا" به آسوشیتدپرس گفت: بکهام باید تا دو، سه هفته الی یک ماه خیلی مراقب پای خود باشد و پس از آن دوران بازسازی آغاز خواهد شد. پای بکهام تا دو ، سه ماه نباید کشیده شود.
اوراوا همچنین گفت چهار ماه زمان می برد تا بکهام بتواند دویدن را از سر بگیرد و دو ماه دیگر برای اینکه بتواند بازی کند.
با این حساب بکهام رقابتهای جام جهانی که از 11 ژوئن 2010 آغاز می شود را به طور یقین از دست خواهد داد.
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