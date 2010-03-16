6 هزار امدادگر داوطلب جاده های کشور را پوشش می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اسفندیاری صبح امروز سه شنبه در نشست خبری افزود: در طرح نوروزی امسال علاوه بر پایگاههای امداد و نجات از داوطلبان هلال احمر در طرح یاوران لحظه ها استفاده می شود.

اسفندیاری گفت: در طرح یاوران لحظه ها، از تخصص پزشکان و پیراپزشکان داوطلب در جاده ها و مناطق تفریحی و کوهستانی با استفاده از بسته های کمکهای اولیه استفاده می شود.

وی با اشاره به تعداد دو میلیون داوطلب جمعیت هلال احمر گفت: از این تعداد 170 هزار داوطلب در سازمان امداد و نجات عضویت دارند که نیمی از آنان را زنان تشکیل می دهند که هر 6 ماه یکبار دوره های بازآموزی ویژه ای برای اعضای امداد و نجات برگزار می شود.

رئیس سازمان امداد و نجات اظهار داشت: هم اکنون امداد هوایی سازمان امداد و نجات با 12 بالگرد در 9 پایگاه هوایی کشور فعال است که در اوایل سال آینده یک بالگرد جدید با اعتبار 9 میلیارد تومان به ناوگان هوایی امداد و نجات اضافه می شود.

اسفندیاری با اشاره به تخصیص بودجه 150 میلیارد تومانی مجلس به سازمان امداد و نجات گفت: در صورت استرداد این بودجه در نظر داریم پنج بالگرد جدید خریداری و به ناوگان هوایی اضافه کنیم.

وی اظهار داشت: حد استانداردی برای تعداد بالگردهای امداد و نجات تعریف نشده ولی در نظر داریم به زودی تمامی استانهای کشور را به ناوگان بالگرد هوایی تجهیز کنیم.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر در ادامه از 300 آمبولانس خریداری شده در سازمان امداد و نجات خبر داد و گفت: با ورود این آمبولانس ها به ناوگان امداد و نجات کشور عمر آمبولانس های سازمان امداد و نجات هلال احمر میانگین پنج ساله می شود.

اسفندیاری با بیان اینکه در 9 ماهه سال 88 داوطلبان امداد و نجات جمعیت هلال احمر موفق به نجات 23 هزار خانوار در معرض خطر شده اند گفت: اکثر این خانوارها در مناطق جنوبی کشور گرفتار سیل و سیلاب شده و تعدادی دیگر از خطر سقوط در کوهستان و حوادث جاده ای نجات یافتند.

وی در ادامه از کاهش پنج درصدی کشته شدگان نوروز 88 در مقایسه با سال 87 خبر داد و گفت: در نوروز 88 بیش از 180 هزار نفر اسکان اضطراری و 65 هزار مراجعه سرپایی صورت گرفت.

رئیس سازمان امداد و نجات کشور در پاسخ به مهر در مورد وضعیت شهدای امداد و نجات کشور گفت: سازمان امداد و نجات توسط داوطلبان هلال احمر خدمات خود را ارائه می کند و چون اعضا داوطلب هستند در صورت هر گونه حادثه با مشکلات قانونی روبرو هستیم ولی تمام امدادگران در حین عملیاتها بیمه حادثه و عمر می شوند.

اسفندیاری افزود: بنیاد شهید در مورد پذیرفتن جان باختگان امدادگر به عنوان شهید شرایط خاص خود را دارد که امیدواریم این مسئله حل شده و این عزیزان شهید محسوب شوند تا خانواده های آنان از امکانات بنیاد شهید استفاده کنند.