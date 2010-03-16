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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۱۲

سبحانی نیا به مهر خبر داد:

سفر هیئت پارلمانی ایران به چین در اردیبهشت سال آینده

سفر هیئت پارلمانی ایران به چین در اردیبهشت سال آینده

رئیس گروه دوستی ایران و چین از سفر هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در 18 اردیبهشت ماه سال آینده به کشور چین خبرداد.

حجت الاسلام حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهارداشت: هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران متشکل از 5 نماینده مجلس به دعوت کنگره خلق چین، 18 اردیبهشت ماه سال 1389 به این کشور سفر خواهد کرد.

وی افزود: در همین رابطه بنده به عنوان رئیس گروه دوستی ایران و چین امروز با سفیر این کشور در تهران دیدار کردم و درباره برخی مسائل از جمله همکاری های مشترک و متقابل بین دو کشور ایران و چین تبادل نظر نمودیم.

عضو هیئت رئیسه مجلس بررسی روابط دیپلماتیک بین دو کشور ایران و چین، سرعت گرفتن روابط دو کشور در حوزه های تجاری، بازرگانی و اقتصادی، بررسی مواضع چین درباره موضوع هسته ای ایران و اقدامات این کشور در عرصه بین المللی را از دیگر مباحث مطرح شده در دیدار خود با سفیر چین خواند.

کد مطلب 1052712

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