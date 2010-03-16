سفر هیئت پارلمانی ایران به چین در اردیبهشت سال آینده

حجت الاسلام حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهارداشت: هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران متشکل از 5 نماینده مجلس به دعوت کنگره خلق چین، 18 اردیبهشت ماه سال 1389 به این کشور سفر خواهد کرد.

وی افزود: در همین رابطه بنده به عنوان رئیس گروه دوستی ایران و چین امروز با سفیر این کشور در تهران دیدار کردم و درباره برخی مسائل از جمله همکاری های مشترک و متقابل بین دو کشور ایران و چین تبادل نظر نمودیم.

عضو هیئت رئیسه مجلس بررسی روابط دیپلماتیک بین دو کشور ایران و چین، سرعت گرفتن روابط دو کشور در حوزه های تجاری، بازرگانی و اقتصادی، بررسی مواضع چین درباره موضوع هسته ای ایران و اقدامات این کشور در عرصه بین المللی را از دیگر مباحث مطرح شده در دیدار خود با سفیر چین خواند.