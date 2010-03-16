منظره زیبای تاجگذاری خورشید در تاریکی

به گزارش خبرگزاری مهر، تنها در تاریکی فانی خورشیدگرفتگی کامل است که می توان تاج درخشان نور را بر سر خورشید مشاهده کرد. هاله نورانی یا اتمسفر خارجی خورشید که معمولا در درخشندگی خورشید نامرئی به نظر می رسد منظره ای بسیار زیبا را به وجود می آورد که عکسبرداری از آن امری بسیار مشکل خواهد بود.

تصویر بالا نتیجه ترکیب چندین عکس و فرایندهای ویرایش دیجیتال است که در آن می توان جزئیات دقیقی را از تاج نورانی خورشید در خورشید گرفتگی کامل سال 2008 مشاهده کرد. در این تصویر لایه های پیچیده و درخشان ترکیبی از گازهای داغ و میدان مغناطیسی خورشید به خوبی آشکارند.

خورشید گرفتگی کامل بعدی در ماه جولای رخ خواهد داد که امکان مشاهده آن تنها از بخشی کوچک از سیاره زمین در اقیانوس آرام و آمریکای جنوبی امکان پذیر خواهد بود.