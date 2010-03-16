30 پروژه عمرانی و خدماتی در فضای آرامگاهی مشهد انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسن حسینی ظهر سه شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران در تشریح برنامه های ویژه عمرانی و خدماتی سازمان فردوس ها در سال جدید افزود: آغاز عملیات اجرایی مجتمع فرهنگی شهداء، بهره برداری از پروژه هایی همچون گذرآیت الله تهرانی، آرامگاههای جدید خانوادگی آلاچیقی با طراحی و مهندسی متفاوت در آرامستان بهشت رضا (ع)، احداث بلوار40 متری آرامستان باغ رضوان به طول 8 کیلومتر و کاشت بیش از 70 هزار اصله نهال مثمردر باغ رضوان در سال جدید صورت خواهد پذیرفت.

مدیرعامل سازمان فردوس های شهرداری مشهد با اشاره به اینکه در سال 89 شاهد پیشرفت های جدید و چشمگیری در سازمان فردوس ها خواهیم بود افزود: فاز دو پروژه برق رسانی آرامستان باغ رضوان کلید خورده و پیش بینی ظرفیت برق مورد نیاز تا 800 کیلووات شده است.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری مراسم نوروز با شهدا گفت: این مراسم معنوی در ساعت 9 صبح روز اول فروردین ماه با حضور گسترده مردم و شهروندان محترم و مسئولین کشوری و لشکری برگزار می شود که اجرا سرود، اجراء زنده برنامه رادیو بهشت ، نمایشگاه تصاویر شهدا با طراحی و سازه مناسب، خاطره گویی از شهدا و اکران عکس ها و نقاش های جشنواره نقش بهشت و ... از جمله برنامه های این روز ویژه است.

حسینی تأکید کرد: در آغازین روزهای بهار 12 هزار گلدان طبیعی و هزار شاخه گل رز و سبزه به همشهریان عزیز در هنگام خروج از بهشت رضا (ع) و بهشت جوادالائمه(ع) اهداء می گردد.

وی نصب نمایی از هفت سین باستانی در بلوار آلاله ها، نورپردازی سالن معراج، جدول کشی، نصب سایبان در ایستگاه اتوبوس، رنگ آمیزی مبلمان شهری و... را از برنامه های استقبال از بهار در بهشت رضا (ع) مشهد ذکر کرد.

این مقام مسئول با تأکید بر تلاش جهت ایجاد محیطی آرام و معنوی در آرامستانهای بهشت رضا (ع) و جوادالائمه(ع) افزود: طرح جمع آوری ضربتی متکدیان، معتادان و کلیه افرادی که به هرنحوی باعث ایجاد مزاحمت برای همشهریان گردیده و از احساسات مذهبی آنها سوء استفاده نمایند، آغاز گردیده است.

مدیرعامل سازمان فردوس های شهرداری مشهد گفت: هماهنگی های لازم با پلیس راه، اداره راه وسایر نهادهای ذی ربط جهت حضور مردم در کمال آرامش صورت گرفته و از شهروندان محترم درخواست می شود هنگام خروج از بهشت رضا (ع) در ساعات پایانی روز صبر و حوصله لازم را داشته باشند

حسینی از شهروندان محترم که در فضاهای آرامگاهی شهر حضوربهم می رسانند درخواست کرد با خدمتگذاران خود دراین فضاها در زمینه حفظ و نگهداری فضای سبز – رعایت بهداشت محیط ، صرفه جویی در مصرف آب و رعایت قوانین دستورات ومقررات راهنمایی همکاری لازم را داشته باشند.