در صورت بروز خطر هفت آذری عمل خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار سیاری در مراسم صبحگاه ستادی نیروی دریایی ارتش به مناسبت فرا رسیدن سال نو، با بیان این مطلب افزود: حضور مستمر در خلیج عدن جهت حراست از کشتیهای تجاری و نفتی ایران در مقابله با پدیدهی شوم دزدان دریایی، حضور فرمانده معظم کل قوا در جشن دانشآموختگی دانشجویان دانشگاههای افسری آجا در دانشگاه نوشهر، ساخت ناوچه درفش، ساخت چند فروند زیردریایی غدیر، عملیاتی شدن تعدادی از هواپیماهای نیروی دریایی، انجام تعمیرات اساسی زیردریاییهای کلاس طارق، ساخت و ساز در پایگاههای جاسک و کنارک و از همه مهمتر اتمام ساخت ناوشکن جماران و الحاق آن به ناوگان نیروی دریایی با حضور مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا از مهمترین اقدامات این نیرو در سال 88 بوده است.
به گزارش مهر ، 7 آذرماه سال 59 دلاور مردان نیروی دریایی ارتش در جنگ تحمیلی حماسه آفریدند و از آب های سرزمینی و سواحل و جزایر کشور به خوبی دفاع کردند.
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