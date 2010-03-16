گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- امام جمعه شاهرود گفت: روابط عمومی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در آیینه مطبوعات خوش درخشیده است. حجت‌الاسلام محمود ترابی در دیدار و گفتگو با مدیر روابط عمومی این اداره‌کل که در دفتر امام جمعه شاهرود برگزار شد، با اشاره به حجم انعکاس اخبار روابط عمومی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در رسانه‌های گروهی گفت: از اخبار انعکاس یافته این روابط عمومی در مطبوعات کشوری، محلی و همچنین خبرگزاری‌ها می‌توان جزوه‌ای قطور درست کرد.

- با همت امور ادارای اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان، کارگاه آموزشی اصلاح الگوی مصرف در گرگان برگزار شد. در این کارگاه که 70 نفر از کارکنان اداره کل اعم از رسمی و پیمانی، حضور داشتند، حجت‌الاسلام نورالله ولی نژاد، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با اشاره به اینکه تدبیر انسان در طول تدبیر خداوند است، گفت: اسلام بر تدبیر در معیشت تاکید کرده است و مصرف یکی از قلمروهای تدبیر در معیشت است.

- به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان، نمایشگاه عکس نماز و نیایش در شهرستان بانه برگزار می شود. در این نمایشگاه آثار حمیدرضا گوهری از عکاسان جوان کردستانی در زمینه های نماز، دعا، نیایش و مناجات در معرض دید علاقمندان قرار می گیرد. این نمایشگاه به مناسبت فرا رسیدن سال نو از یکم تا 15 فروردین ماه 1389 پذیرای بازدید علاقمندان و میهمانان نوروزی است.

- طی حکمی از سوی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، سیدعلیرضا فروغی به عنوان مدیر مرکز پژوهشهای اجتماعی دین وابسته به معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان منصوب شد. این حکم در جلسه‌ای با حضور حجت الاسلام سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان، حجت‌الاسلام سیدجواد موسوی هوایی، معاون پژوهشی و آموزشی و جمعی از مسئولان دیگر این سازمان به‌طور رسمی به سیدعلیرضا فروغی ابلاغ شد.

- مسئول کانون قرآن اداره تبلیغات اسلامی ایرانشهر سیستان و بلوچستان گفت: تعداد 150 مبلغ در مناسبتهای مختلف سال 88 به ایرانشهر، بزمان و بمپور اعزام شدند. مسلم خدابخشی، با بیان این خبر افزود: در سال 88 حدود 150 مبلغ جهت امر تبلیغ و احیای مفاهیم قرآنی به ایرانشهر و بخشهای تابع اعزام شدند. مسئول کانون قرآن اداره تبلیغات اسلامی ایرانشهر خاطرنشان کرد: این مبلغان در مناسبتهای مختلف مذهبی در روستاها، بخشها، مساجد، تکایا و حسینیه ها جهت پاسخگویی به نیازهای فرهنگی و دینی، سئوالات و شبهات دینی مستقر بودند.

- در روزهای پایانی سال 88، جلسه پرسنلی به منظور تقدیر از تلاش همکاران در سالن جلسات اداره کل تبلیغات اسلامی تهران با حضور مدیرکل، معاونان، مدیران ادارات تابعه و کارکنان برگزار شد. در این جلسه مدیرکل تبلیغات اسلامی تهران بر رعایت نکات اخلاقی و انضباط اداری تاکید کرد.

- رئیس سازمان علوم و معارف اسلامی وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، همفکری و تعامل ائمه جمعه با مدیر‌کل تبلیغات اسلامی را مهمترین اهرم گسترش مدارس علوم و معارف اسلامی در استان سمنان دانست. سیدمحمدصادق سیفی در دیدار با امام جمعه شاهرود اظهار داشت: اگر می‌خواهیم توسعه کمی و کیفی مدارس علوم و معارف صدرا را در استان سمنان افزایش دهیم باید از ائمه جمعه به عنوان یک پشتیبان قوی استفاده کنیم.