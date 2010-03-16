اهدای خون بهترین عیدی به بیماران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان انتقال خون ایران، با توجه به سفرهای نوروزی و حوادث ناشی از آن نیاز به خون به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد.

بنابراین گزارش، به دلیل مسافرت‌ها و تعطیلی و دغدغه‌های مربوط به تعطیلات نوروز در این ایام، آمار اهدای خون نیز با کاهش مواجه می‌شود.

بدین ترتیب برای جبران این کمبودها و تامین خون مورد نیاز بیماران، سازمان انتقال خون از هموطنان دعوت کرد که در ایام نوروز اهدای خون خود را عیدی بیماران نیازمند قرار دهند و مثل همیشه مصداق این آیه شریفه قرآن کریم باشند که: «هرکس در نجات جان انسانی بکوشد، مانند آن است که همه انسانها را نجات داده است.»