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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۵۰

سازمان انتقال خون:

اهدای خون بهترین عیدی به بیماران است

اهدای خون بهترین عیدی به بیماران است

سازمان انتقال خون ایران در آستانه نوروز ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن سال نو به تمامی هموطنان، اهدای خون را بهترین عیدی برای بیماران دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان انتقال خون ایران، با توجه به سفرهای نوروزی و حوادث ناشی از آن نیاز به خون به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد.

بنابراین گزارش، به دلیل مسافرت‌ها و تعطیلی و دغدغه‌های مربوط به تعطیلات نوروز در این ایام، آمار اهدای خون نیز با کاهش مواجه می‌شود.
 
بدین ترتیب برای جبران این کمبودها و تامین خون مورد نیاز بیماران، سازمان انتقال خون از هموطنان دعوت کرد که در ایام نوروز اهدای خون خود را عیدی بیماران نیازمند قرار دهند و مثل همیشه مصداق این آیه شریفه قرآن کریم باشند که: «هرکس در نجات جان انسانی بکوشد، مانند آن است که همه انسانها را نجات داده است.»
کد مطلب 1052721

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