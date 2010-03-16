تشکیل پرونده قضایی برای متهمان دستیاری/ طیف مختلف متهمان

محمدرضا رضایی کوچی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای افراد متعددی که درگیر پرونده تخلفات آزمون دستیاری سال 88 بوده اند پرونده قضایی تشکیل شده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر افرادی که متعلق به وزارت بهداشت بودند، افرادی خارج از وزارت بهداشت و آنهایی که سئوال خریده اند و یا در رد و بدل سئوالات آزمون دستیاری نقش داشته اند شناسایی شده اند و پرونده های آنها تشکیل شده است اما به دلیل رعایت مسائل قضایی امکان نام بردن و تعداد آنها وجود ندارد.

رضایی کوچی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر نهادهای امنیتی و قضایی در حال پیگیری موضوع هستند تا با دقت بیشتر اگر احیاناً افرادی از قلم افتاده باشند هم مورد پرسش قرار گیرند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آزمون مجدد دستیاری در روز 13 اسفند 88 نیز خوشبختانه به خوبی برگزار شد و گزارشی در مورد مشکل در آزمون مجدد به کمیسیون ارائه نشده است.

سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی صبح پنجشنبه 29 بهمن ماه 88 با حضور 16 هزار و 648 داوطلب در 34 حوزه امتحانی و 25 رشته تخصصی برگزار شد که وزارت بهداشت پس از بررسی اعتراضات داوطلبان اعلام کرد: در بررسی اعتراضات و شکایات برخی از داوطلبین پس از برگزاری آزمون و وارد دانستن برخی از آنها به دستور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی سی هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ابطال شد. آزمون مجدد 13 اسفند برگزار شد.