سطح کشت کلزا در گلستان 50 درصد رشد یافت

رمضانعلی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: تاکنون در سطح 36 هزار هکتار قرداد کشت کلزا با هشت هزار و 200 نفر پیمانکار قرارداد منعقد شده که سطح سبز کلزای استان در حال حاضر بالغ بر31 هزار هکتار است.

وی اظهار داشت: این مقدار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که حدود 21 هزار هکتار بوده، حدود 50 درصد افزایش داشته است و پیش بینی می شود حدود 50 هزار تن تولید محصول کلزا را دراین فصل زراعی داشته باشیم.



حاجیلری بیان داشت: با توجه به شرایط اقلیمی باید مدیریت قوی در زمان داشت، یعنی ناظرین مزارع، در زمینه مبارزه با علفهای هرز، آفات و بیماریها، کوددهی به موقع و ارائه توصیه های فنی ، همکاری لازم را با کشاورزان داشته باشند.



رئیس اداره پنبه و دانه های روغنی جهادکشاورزی گلستان بیان داشت: جمعیت علفهای هرز در مزارع با توجه به بالا رفتن رطوبت خاک زیاد شده و این نیاز به مبارزه شیمیایی دارد و چنانچه از طریق مبارزه شیمیایی نتوان از رشد علفهای هرز جلوگیری کرد باید از روش فیزیکی اقدام به این کار کرد.



وی همچنین از کشاورزانی که قصد کشت آفتابگردان بهاره را دارند درخواست نمود با مراجعه به مراکز خدمات ترویجی سراسر استان نسبت به عقد قرارداد و تهیه نهاده های لازم از جمله کود و بذر هیبرید اقدام نمایند.



گلستان 650 هزار هکتار اراضی کشاورزی، زراعی و باغی دارد.