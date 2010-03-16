برترین پیشنهادهای پژوهشی مدارس علمیه خواهران معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیر سازماندهی تحقیقات مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران قبل از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری مسابقه‌ای در میان مدارس علمیه خواهران جهت شناسایی برترین پیشنهاد به منظور گرامیداشت هفته پژوهش تصریح کرد: با برگزاری این مسابقه ده‌ها پیشنهاد از 40 مدرسه علمیه خواهران کشور به معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران واصل شد.



صدیقه افشار، شرط اولیه این پیشنهادها را نو بودن و قابلیت اجرای آنها دانست و افزود: با ارزیابی پیشنهادهای رسیده به این معاونت پیشنهادهایی از 9 مدرسه به عنوان پیشنهادهای برتر شناسایی شدند.



وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد مدرسه فاطمیه(س) نجف‌آباد با محور بهداشت پژوهش، پیشنهادهای مشابه مدارس الزهرا(س) اراک، الزهرا(س) ساری، زینب کبری(س) هرسین، کوثر تویسرکان، خاتم الاوصیا فاضل آباد، قبای تهران، الزهرا(س) خمینی شهر، الزهرا(س) مهریز و الزهرا(س) گنبد کاووس با محور ارتباطات و تعاملات پژوهش، پیشنهاد مدرسه الزهرا(س) اراک با محور فرهنگ‌سازی پژوهش، پیشنهادهای مدارس امام جعفر صادق(ع) شهر بابک، فاطمیه(س) نجف‌آباد، حضرت زینب(س) آران و بیدگل و الزهرا(س) گلدشت با محور خدمات پژوهشی و پیشنهادهای مدارس حضرت خدیجه(س) تهران، حضرت زینب(س) آران و بیدگل، الزهرا(س) خمینی‌شهر و حضرت خدیجه(س) تهران با محور انگیزه‌های پژوهشی به عنوان پیشنهادهای برتر پژوهشی مدارس علمیه خواهران معرفی شدند.



وی اظهار داشت: به معاونان پژوهشی مدارسی که برترین پیشنهادهای پژوهشی را ارائه کرده‌اند، جوایز نقدی پرداخت شده است.



افشار هدف از برگزاری این مسابقه را فرهنگ‌سازی پژوهش و آگاه ساختن بیشتر مدارس نسبت به اهمیت پژوهش دانست و گفت: شکوفا شدن استعداد طلاب در تحصیل مستلزم توجه بیشتر به روحیه پژوهشگری است.

