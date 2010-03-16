سرپرست جدید آب و فاضلاب گلستان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سیدمهدی ثمره هاشمی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در حکمی " فرهاد طهماسبی " را به عنوان سرپرست جدید شرکت آب و فاضلاب استان گلستان معرفی کرد.

در این حکم آمده است: جناب آقای فرهاد طهماسبی با عنایت به تعهد ،شایستگی ،سوابق وتجربیات ارزشمند جنابعالی و به موجب این حکم تا تعیین و تکلیف و انتخاب مدیرعامل شرکت به عنوان سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان گلستان منصوب می شوید.

در ادامه از تلاشهای مهندس رضایی مدیرعامل قبلی شرکت پس از 30 سال تلاش صادقانه تقدیر شد.

256 هزار مشترک در 20 شهر گلستان تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب هستند.



