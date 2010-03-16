تصدیگری شبکه های آب شرب روستایی به تعاونیها واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد دانشگر ظهر سه شنبه در گردهمایی مشترک مدیران امور آب و فاضلاب روستایی و مدیران عامل تعاونی آبداران خراسان رضوی افزود: تمام سعی مجموعه مدیران و کارشناسان و پیمانکاران شرکت، خدمات رسانی مطلوبتر و در خور شأن به مردم روستاهاست.

مدیرعامل شرکت آبفار خراسان رضوی گفت: تشکیل شرکت های تعاونی آبداران در راستای اصل 44 قانون اساسی بوده و در واقع بخشی از وظایف اجرایی به این شرکت ها واگذار شده است.

وی افزود: مدیران صف و ستاد و مجموعه کارکنان و کارشناسان در استان و شهرستانها مانند زنجیره ای هستند که اگر یکی از حلقه های این ارتباط درست عمل نکند قطعاً تأثیر بر عمل دیگر حلقه ها خواهد داشت.

دانشگر با بیان اینکه مدیران عامل و اعضای شرکت های تعاونی آبداران روستایی در واقع بازوی اجرایی مدیران امور در شهرستانها هستند گفت: اگر ما نتوانیم از بازوی خود به درستی بهره گیری نمائیم، تدابیرلازم درراستای رسیدن به اهداف رانیندیشیده ایم و در نتیجه نه تنها به اهداف تعیین شده نخواهیم رسید بلکه با هر حرکتی که مغایر با تدبیر و تعامل باشد به میزان قابل توجهی از هدف دور شده ایم.

مدیرعامل شرکت آبفار خراسان رضوی در ادامه با اشاره به سیاست های سال آینده شرکت افزود: در راستای اهداف کلان دولت و وزارت نیرو که بحث هدفمند کردن یارانه ها را در مرحله اجرایی پیش بینی کرده اند، ما باید در قراردادهای فی مابین با شرکت های تعاونی آبداران مبحث قیمت تمام شده آب را مدنظر قرار دهیم و کلیه امور تصدی گری در خصوص شبکه های آب شرب روستایی را به این شرکت ها واگذار و از بعد نظارتی بایستی قویتر از قبل به وظایف خود عمل کنیم.

در این گردهمایی سه نفر از مدیران عامل شرکت های تعاونی آبداران به نمایندگی از سایرین به بیان مشکلات و نقطه نظرات خود در جهت خدمات رسانی بهتر به روستائیان پرداختند و سپس سه نفر از مدیران امور آبفار شهرستانها نیز نقطه نظرات جمع بندی شده سایر مدیران را بیان کرده و راهکارهای پیشنهادی خود را ارائه کردند.