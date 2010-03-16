غلامحسن گرامی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با بیان اینکه یکی از فعالیت‌های مهم معاونت پژوهش دانشگاه معارف اسلامی، برگزاری جشنواره‌هایی در زمینه تخصصی معارف اسلامی است، اظهار داشت: هدف اصلی برگزاری این جشنواره جمع‌آوری پژوهش‌های اساتید درس معارف اسلامی و جمع‌بندی و به ویژه اولویت‌گذاری آنها است.



وی افزود: قصد ما این است که این جشنواره هر ساله برگزار شود که البته به یاری خداوند امسال دومین همایش آن با موفقیت در قم برگزار شد.



معاون پژوهشی دانشگاه معارف اسلامی همچنین گفت: از دیگر همایش‌های دیگری که در جهت غنی سازی پژوهش در حوزه معارف اسلامی برگزار می‌کنیم، همایش‌های علمی مرتبط با دروس معارف اسلامی است که در همین رابطه همایش اخلاق اسلامی در سال جاری برگزار شده و همایش ملی تفسیر و نهج البلاغه به یاری پروردگار در اردیبهشت ماه سال آینده برگزار خواهد شد.

