آغاز احداث بیش از 7 هزار واحد مسکونی مهر در پاکدشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن شاهی معاون اتحادیه مسکن مهر پاکدشت از احداث بیش از 7 هزار واحد مسکونی مهر در این شهر استان تهران خبر داد و گفت: گفت: با اقدامات صورت گرفته، ساخت 7 هزار واحد مسکونی مهر در پاکدشت آغاز شده است.

معاون اتحادیه مسکن مهر پاکدشت با ابراز خرسندی از پیشرفت فیزیکی این پروژه در بخش آماده ‌سازی، اظهار داشت: در پاکدشت حدود 44 شرکت تعاونی مسکن فعالیت می‌کند که حدود 7 هزار نفر از اعضای آن در قالب طرح مهر سازماندهی شده‌اند.

شاهی ادامه داد: برای احداث 7 هزار واحد مسکونی جهت متقاضیان مسکن مهر این شهرستان، حدود 160 هکتار زمین نیز برای این پروژه اختصاص یافته شده است که منابع اعتباری آن از طریق بانک مسکن (بانک عامل پرداخت تسهیلات مسکن مهر)، تامین شده است.

وی با اشاره به سفر وزیر مسکن و شهرسازی که باعث تشریع در روند انعقاد قرار با پیمانکاران بخش خصوصی شده است، بیان داشت: تا یک سال آینده بیش از 7 هزار واحد مسکونی مسکن مهر در این شهرستان به مرحله بهره ‌برداری می‌رسد.

این مقام مسئول در طرح مسکن مهر، اظهار داشت: با نگاه سیاستهای دولت، صنعتی ‌سازی را نیز در دستور کار قراردادیم و تلاش می‌کنیم حداکثر توان بخش خصوصی دراین زمینه به کار گرفته شود.

شاهی افزود: در صورت ورود به صنعتی سازی، اعتبار تامین شده تا مبلغ 250 میلیون ریال از طریق شبکه بانکی برای هر متقاضی مسکن مهر پرداخت خواهد شد.

