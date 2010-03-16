کاهش دمای 10 درجه ای تا شب عید

به گزارش خبرنگار مهر مازیار مجدی امروز در نشستی خبری، کاهش شدید دما از فردا (چهارشنبه) به میزان 5 تا 10 درجه در نیمه شمالی کشور را از ویژگی‌های برجسته تغییرات جوی طی 7 روز آینده عنوان کرد و گفت: دمای هوای کشور از پنجشنبه27 اسفند ماه 88 تا روز یکشنبه اول فروردین 89 حدود 10 درجه کاهش می‌یابد.

معاون فنی سازمان هواشناسی کشور پیش بینی کرد: طی 7 روز آینده شاهد بارش باران و وزش باد در نوار شمالی و شمال غربی کشور خواهیم بود .

وی گفت: گرد و خاک طی روزهای پنج‌شنبه، جمعه و شنبه بر روی نوار شرقی کشور حاکم است. همچنین وزش باد و گرد وغبار در روز سه‌شنبه در شمال غرب، چهارشنبه و پنج‌شنبه در غرب و جنوب غرب و روزهای یکشنبه و دوشنبه در نوار شرقی کشور حاکم خواهد شد.

طبق پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور برای 7 روز آینده وضعیت هوا بدین شرح است:



چهارشنبه 26 اسفند ماه جاری: بارش در استانهای واقع در شمال‌غرب، غرب و سواحل دریای خزر همراه با وزش باد و بتدریج از بعدازظهر با نفوذ جریانات سرد شمالی کاهش دما در نوار شمالی یعنی از آذربایجان غربی تا خراسان شمالی رخ خواهد داد. دریای خزر در این روز مواج پیش‌بینی می‌شود.



پنجشنبه 27 اسفند ماه جاری: بارش باران در نوار شمالی ادامه دارد. به علت وجود هسته گرد و خاک بر روی عراق، در این روز از اواخر وقت در مناطق غرب و جنوب غرب گرد و خاک و وزش باد حاکم می‌شود و کاهش تدریجی دما در اکثر نقاط کشور پیش‌بینی می‌شود.



جمعه 28 اسفندماه جاری: بارش باران در نوار شمالی ادامه دارد و گرد و خاک نیز بر روی نوار غربی حاکم است. از شدت بارش از اواخر وقت از سمت شمال غرب کشور کاسته می‌شود. کاهش دما در کل کشور پیش‌بینی می‌شود که این کاهش در نیمه شمالی شدیدتر است.



شنبه 29 اسفند ماه جاری: بارش در حاشیه دریای خزر و دامنه‌های جنوبی البرز و شمال شرق ادامه می‌یابد و هوای خنک در اکثر نقاط کشور حاکم است. این هوای خنک در نیمه شمالی کشور محسوس تر است، همچنین وزش باد و گرد و خاک در نوار غربی کشور پیش‌بینی می‌شود.



یکشنبه اول فروردین ماه 89: بارش خفیف باران فقط در استان‌های حاشیه خزر و شمال شرق کشور ادامه دارد و در برخی مناطق در نوار شرقی وزش باد و گرد و خاک حاکم است.



دوشنبه دوم فروردین ماه 89: بارش پراکنده در سواحل دریای خزر ادامه داد و بتدریج از شدت آن کاسته می‌شود، همچنین شدت وزش باد و گرد و خاک بر روی نوار شرقی کاهش می‌یابد.