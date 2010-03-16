برگزیدگان جشنواره اتودهای نمایشی گلستان مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این جشنواره که نتایج آن ظهر سه شنبه اعلام شد، هنرمندانی از هنرمندانی از شهرهای گرگان ، گنبد کاووس ، کلاله ، علی‌آباد کتول ، آق قلا ، کردکوی و بندرگز با بیش از 60 اثر نمایش‌نامه و اتود نمایشی در این جشنواره حضور داشتند و پس از بازبینی آثار به مدت 2 روز به رقابت پرداختند.



در بخش اتود: طراحی و اجرای بروشور: بروشور اتود نمایشی "چه غریب کهکشانی که ما در آن چرخ می‌خوریم" آقایان احمد جهانی راد و محمد نقابی از شهرستان علی آباد، انتخاب موسیقی: آقای احمد جهانی راد برای انتخاب موسیقی اتود نمایشی "چه غریب کهکشانی که ما در آن چرخ می‌خوریم " از علی آباد و طرح نمایش: آقای حبیب خسروی طراح اتود نمایشی "عروج" از گرگان برتر شدند.

در بخش بازیگری، بازیگری سوم (به طور مشترک)، حبیب خسروی برای بازی در اتود نمایشی "عروج" و مریم رحیمیان برای بازی در اتود نمایشی " حدیث حیرانی ماهان چوپان" ، هر دو از شهرستان گرگان، بازیگری دوم، فاطمه احمدی برای بازی در اتود نمایشی "پرتره دو نفره" از (گرگان) و بازیگری اول، خانم انسیه نیشابوری برای بازی در اتود نمایشی "چه غریب کهکشانی که ما فقط در آن چرخ می‌خوریم" از شهرستان علی آباد، حائز رتبه های برتر شدند.

در بخش کارگردانی: کارگردان سوم (به طور مشترک)، کارگردانی گروهی "حدیث حیرانی ، ماهان چوپان" و خانم زهره یوسفی باز هم کارگردان اتود نمایشی" حدیث حیرانی ماهان چوپان از گرگان، کارگردانی دوم: آقای احمد جهانی راد برای اتود نمایشی "چه غریب کهکشانی که ما فقط در آن چرخ می‌خوریم از شهرستان علی آباد و کارگردانی اول: هیئت داوران در این بخش انتخابی ندارد.



آرا هیئت داوران نخستین جشنواره استانی نمایشنامه‌خوانی

در بخش نمایشنامه‌خوانی: طراحی بروشور و آفیش: آقای سعید قاضی نژاد از گرگان با نمایشنامه "ری را"، نویسندگی، رتبه سوم، ابوالقاسم مهدوی برای نمایشنامه "تا صلاة ظهر" از گرگان.، رتبه دوم به طور مشترک، احمدرضا جندقی برای نمایشنامه شیطان به روایت دو برزخی و آقای سید ابوالفضل فخار برای نمایشنامه مخواه خطوط موازی ضربدر شوند از گرگان و رتبه اول: هیأت داوران انتخابی ندارد.

در بخش نقش خوانی ( نقش خوان زن)، نقش خوان سوم، خانم الهام رحیمی برای نمایشنامه‌ی چهار صندوق از گنبد، نقش خوان دوم، مهدیه کاویان برای نمایشنامه تا صلاةظهر از بندرگز و نقش خوان اول، الهه یوسفی برای نمایشنامه "خرده‌نان" از گرگان نفرات برگزیده شدند.

نقش خوان مرد، نقش خوان سوم مرد، محسن داورزنی برای نمایشنامه "مچ گیری" از کلاله، نقش خوان دوم مرد به طور مشترک، مسلم اسماعیلی و علی لیاقی برای نمایشنامه "تراژمدی سهراب" از گرگان و سعید قاضی نژاد برای نمایشنامه "ری را" از گرگان نقش خوان اول مرد شد.

بخش توضیح خوان صحنه، مهرنوش پور موسوی "برای نمایشنامه‌ی دوپرس ... روزگار تلخ!" از گرگان، بخش کارگردانی، رتبه سوم، سید ابراهیم میرزایی برای نمایشنامه "مچ‌گیری" از شهرستان کلاله، ربه دوم، سعید کاظمیان برای نمایشنامه‌ "چهار صندوق" از شهرستان گنبد و مسلم اسماعیلی کارگردان نمایشنامه‌ تراژدی سهراب از شهرستان گرگان، رتبه اول این بخش را بدست آورد.