قطع برق تمرینات تیم والیبال کرمان را مختل کرد/ ابهام در برگزاری لیگ در سالن تربیت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، تیم برق کرمان روز گذشته اولین تمرین خود بعد بازی پیکان را برای آماده سازی جهت دیدار مقابل پتروشیمی در سالن کم نور برق منطقه ای برگزار کرد.

این درحالیست که خبرنگار مهر در کرمان نیز که برای مصاحبه با کادر فنی تیم به سالن تربیت محل دائمی تمرینات و بازیهای برق در لیگ برتر والیبال ،مراجعه کرده بود با در بسته مواجه شد و پس از تماس تلفنی مشخص شد به دلیل قطع برق از سوی شرکت برق شمال استان این سالن در تاریکی است و تیم برق پس از قطع برق سالن تربیت به ناچار در سالن برق که از لحاظ نور بسیار کم نور است کار خود را به صورت ناقص ادامه می دهد.

سرمربی تیم برق کرمان به خبرنگار مهر در کرمان گفت: دو حادثه عجیب قبل از دو بازی حساس ما رخ داد یکی قبل از بازی داماش که مجبور شدیم به دلیل تغییر ساعات تمرین، تیم را چند ساعت بخوابانیم تا تیم حریف تمرین کند و یکی هم قبل بازی آخر سال که امتیازش برای ما حساس است برق سالن را قطع کردند.

وی افزود: کم کم دارم به همه چیز شک می کنم ما ساعت چهار جلوی سالن بودیم اما جلوی ما را گرفتند و با بررسی های انجام شده معلوم شد برق سالن قطع است تماسهای ما به جایی نرسید اما سرپرست قول دادند برای تمرین های بعد این مشکل حل شود .

کاظمی گفت: به نظر می رسد ما داریم قربانی می شویم درحالیکه تیم برق متعلق به مردم کرمان است و مشکل باید سریعتر حل شود

وی گفت: اگر مشکل برای تمرین امروز حل نشود معلوم است که دستهای پنهانی در کار است که تیم و من را اذیت کنند .

وی درباره بازی و باخت مقابل پیکان هم گفت: تیم ما با سابقه کم در لیگ تنها مشکلش تجربه کمتر نسبت به پیکان است چون نزدیک بودن امتیازات اینگونه نشان می دهد که ما می توانستیم بهتر از این باشیم .

وی یادآورشد: ما اگر بازی که مقابل پیکان در تهران داشتیم را مقابل داماشانجام می دادیم بازی داماش را برده بودیم .

وی درباره بازی مقابل پتروشیمی هم گفت: بازی سختی است تیم پتروشیمی تیم زیاد شناخته شده ای برای من نیست اما آنالیزور تیم چند فیلم بازی را برای من تحلیل کرده و امشب بیشتر درباره مسائل پیش رو صحبت می کنیم و با تیم هماهنگ می کنیم .

وی افزود: آنچه مشخص است اینکه ما بازی مقابل پتروشیمی را باید ببریم تا هم دو باخت قبلی را جبران کنیم و از طرف باشگاه جریمه نشویم و هم اینکه می خواهیم قبل از پایان سال به تماشاگران خوب کرمانی عیدی بدهیم .