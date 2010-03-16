80 هزار نفر روز مبلغ به نقاط مختلف استان فارس اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، عبدالرسول آموزگار ظهر سه شنبه در حاشیه گردهمایی مسئولان دفاتر و نمایندگیهای تابعه تبلیغات اسلامی استان فارس در شهرستانها در جمع خبرنگاران افزود: از این تعداد اعزام که در طول سال صورت گرفته 60 درصد از مبلغان بومی و 40 درصد نیز افراد غیر بومی بودند که از مراکز مختلف به استان فارس اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه تبلیغات اسلامی استان فارس در سالی که رو به اتمام است در بخشهای مختلفی عملکردهای مناسبی را داشته است، افزود: طی این مدت تبلیغات اسلامی استان بالغ بر 60 مورد مناسبتهای ملی و مذهبی نظیر مناسبت ویژه حضرت احمد ابن موسی(ع)نیمه شعبان و.. را برگزار کرد ضمن اینکه در حوزه هیئتهای مذهبی نیز در سال جاری حمایتهای خوبی از این بخش نسبت به هیئتهای مذهبی و کانونهای فرهنگی از سوی تبلیغات اسلامی صورت گرفت.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان فارس با اشاره پیگیری طرح های پژوهشی پیرامون حضرت احمد ابن موسی(ع) نیز بیان کرد: برای سال آینده در سه ماهه اول سال 89 فراخوانی خواهیم داشت تا مقالات مرتبط دریافت شود و پس از بررسیهای لازم برگزیدگان مقالات در کتابی پیرامون معرفی و تبیین شخصیت حضرت احمد ابن موسی(ع) به چاپ می رسد و محصول کار در سراسر کشور نیز ارسال می شود.

آموزگار با اشاره به مباحث قرآنی که برای سال آینده در دستور کار قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: یکی از پیش بینی های این مجموعه در سه ماه رجب، شعبان و رمضان بوده که برای آن طرحی با عنوان فصل قران در نظر گرفته شده که از ماه رجب شروع شده و تا ماه رمضان ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: در این رابطه اعتقاد داریم اکر بتوان فرهنگ قرآنی را در جامعه حاکم کرد به طور قطع بسیاری از آسیبهای فرهنگی نیز در اجتماع برطرف خواهد شد.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان فارس از طرح معرفت به عنوان یکی دیگر از برنامه های پیش بینی شده برای سال آینده تبلیغات اسلامی یاد کرد و افزود: اجرای این طرح در سطح مدارس پیش بینی شده که در صورت امکان برای سال آینده مورد توجه و اجرا قرار می گیرد.

آموزگار با اشاره به پیش بینی یک هزار گفتمان دینی در سال آینده در سطح مساجد، مدارس و دانشگاه ها با محوریت عفاف و حجاب، فرق و مذاهب و اعتقادات دینی بیان کرد: یکی دیگر از برنامه های تبلیغات اسلامی برای سال آتی بحث تربیت خطیب بوده که بر این اساس در یکی از برنامه ها 30 نفر از مبلغان ممتاز استان در یک دوره آموزشی تحت عنوان طرح تربیت خطیب آموزشهای لازم را در بخشهایی نظیر تاریخ اسلام، فن بیان و سخنوری، دوره های it ، فرق و مذاهب و... فرامی گیرند.