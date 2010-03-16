حمل و نقل عمومی از صندوق توسعه ملی و هدفمندی یارانه ها سهم می برد

محمد حسین مقیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بودجه های اختصاص یافته به حمل و نقل عمومی در ابتدای سال آینده تشریح می شود، افزود: یکی از نکات قابل توجه در مصوبه های بودجه سال آینده تلاش برای افزایش سهم دولت در توسعه حمل و نقل عمومی بود.



رئیس کمیسون عمران مجلس ادامه داد: نمایندگان در بررسی بودجه سال 88 تمام تلاش خود را به کار بستند تا در سال آینده بخش حمل و نقل عمومی در کشور با مشکلات کمتری در بخش اعتبارات مواجه شود.

وی تصریح کرد: اعضای کمیسیون عمران و تلفیق مجلس سعی کردند بر اساس گزارشهای شهردارهای شهرهای مختلف و همچنین بررسیهای کارشناسی در حد توان بودجه سهم دولت در توسعه حمل و نقل عمومی را افزایش دهند.

مقیمی ابراز امیدواری کرد که دولت با مجلس و شهرداریهای کل کشور همراهی کرده و آنچه مجلس مصوب کرده را طبق زمانبندی به شهرهای مختلف پرداخت کند تا حداقل سال آینده تجربه ای متفاوت از سالهای اخیر در بخش حمل ونقل عمومی حاصل شود.

وی در تشریح ویژگیهای بودجه سال آینده در این بخش افزود: برای نخستین بار در بودجه سال آینده، بخش حمل و نقل عمومی هم از صندوق توسعه ملی و هم طرح هدفمند کردن یارانه ها سهم می برد.

رئیس کمیسون عمران مجلس در تشریح این موارد گفت: بر اساس اساسنامه ای که قرار است تا پایان فروردین سال آینده برای صندوق توسعه ملی نوشته شود باید سرمایه های این بخش در توسعه فعالیتهای عمرانی توسط بخش خصوصی هزینه شود.

مقیمی افزود: حمل ونقل عمومی هم یکی از این بخشها محسوب می شود و تمام شرکتهای خصوصی که در حمل و نقل عمومی درون شهری نقش دارند می توانند از اعتبارات و تسهیلات این بخش استفاده کنند.

وی تاکید کرد: مجلس امیدوار است از محل این صندوق فعالیتهای عمرانی در سه بخش حمل ونقل ریلی، دریایی، هوایی و زمینی رشد قابل توجهی در سال آتی داشته باشد.

به گفته مقیمی بر اساس مصوبه مجلس دولت موظف شده در سال آینده اعتباری معادل پنج هزار میلیارد تومان را از محل فروش کارخانه ها به اجرای طرحهای عمرانی و پرداخت طلبکاران اختصاص دهد که در این مورد هم حمل ونقل عمومی دارای سهم است.