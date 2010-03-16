رتبه مالی شهرداری تهران اعلام شد/ ترخیص واگنهای مترو ظرف چند روز آینده

به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمد پورزرندی در نشست خبری با خبرنگاران که روز سه شنبه در محل شهرداری تهران برگزار شد با اعلام این که نتیجه ارزیابی رتبه مالی شهرداری تهران از سوی شرکت ارزیابی کننده مشخص شد، تصریح کرد: رتبه ای که از سوی شرکت اروپایی ارزیابی کننده به شهرداری تهران داده شده بر اساس معیارهای رتبه سنجی جهانی " بی بی ماینس " است.

وی افزود: این رتبه در میان شهرداریهای شهرهای آسیایی بسیار مطلوب است و کمتر شهری در آسیا وجود دارد که این رتبه را داشته باشد.

معاون اداری مالی شهردار تهران با اشاره به نتایج و تاثیرات انجام رتبه سنجی مالی شهرداری تهران تصریح کرد: بانکها و شرکتهای مالی و معتبر دنیا با در نظر گرفتن این رتبه به راحتی برای سرمایه گذاریهای مالی و ارائه فاینانس به شهرداری برای اجرای پروژه های شهری می توانند واد عمل شوند.

پورزرندی اظهار داشت: بر اساس قوانین جهانی یک موسسه در هر کشوری نمی تواند رتبه ای بیشتر از رتبه کشور خود کسب کند و ما امیدوار هستیم در صورت ارتقای رتبه کشور در این رتبه سنجیها رتبه شهرداری تهران نیز ارتقا پیدا کند.

صدرو مجوز بانک شهر از موفقیتهای بزرگ شهرداری در سال 88

این مقام مسئول در شهرداری در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به صدور مجوز بانک شهر و آغاز فعالیت این بانک گفت: صدور مجوز بانک شهر یکی از اتفاقات بسیار مفیدی است که در سال 88 برای شهرداری به وقوع پیوست و به همین دلیل نیز با آغاز به کار بانک شهر تاثیرگذاری مثبت آن بر روی تامین منابع و حمایت مالی پروژه های شهری در آینده مشهود خواهد بود.

بنا بر گفته های پورزرندی هم اکنون در کشورهای پیشرفته میزان مشارکت بخش خصوصی و اوراق مشارکت بر پروژه های شهری بیش از 40 درصد است که این مقدار در ایران تنها یک درصد است.

معاون اداری مالی شهردار تهران همچنین در رابطه با اجرای حسابرسی مالی از پرونده های مالی شهرداری نیز گفت: کار حسابرسی این حسابها تا کنون بیش از 96 درصد پیشرفت داشته است که در سال آینده در یک نشست خبری مفصل جزئیات آن را به اطلاع عموم خوهیم رساند.

وی فزود: بازه زمانی حسابرسی مالی پرونده های شهرداری تهران از اواسط دهه هفتاد تاکنون صورت گرفته و به همین دلیل نیز به میزان قابل توجهی داراییهای مالی شهرداری و مردم شفاف شده است.

اعلام نتیجه حسابرسی مالی شهرداری در فروردین ماه

وی در بخش دیگر سخنانش با اشاره به اینکه حسابرسی شهرداری تهران از سال 82 تا 84 آماده شده است، گفت: بعد از عید این حسابرسی اعلام می‌شود.

به گفته پورزرندی، از زمانیکه شهرداری تهران دفاتری برای ثبت اقدامات مالی خود داشته است، آنها را بررسی و شفاف‌سازی کرده و یک گزارش هزار و 500 صفحه‌ای اوایل سال آینده در صحن شورای شهر در این زمینه ارائه خواهیم کرد.

پورزندی در رابطه با نتایج اجرای این حسابرسی گفت: گزارش حسابرسی شهرداری در سال 88 عدم اظهار نظر بوده است که ما می توانیم این قول را به مردم تهران بدهیم که با این کار وضعیت گزارش را برای سال آینده به "مطلوب" ارتقا خواهیم داد.

ساماندهی نظام پرداخت حقوق کارگران خدماتی شهرداری

این مقام مسئول در شهرداری همچنین با انتقاد از وضعیت کنونی نظام پرداخت حقوق و مزایای کارگران توسط پیمانکاران تاکید کرد: متاسفانه برخی از پیمانکاران حقوق کارگران ساده در بخشهای رفت و روب، فضای سبز و... را به موقع پرداخت نمی کنند و به همین دلیل نیز ما بنا داریم این روش را به صورت جدی در سال جدید اصلاح کنیم.

وی افزود: برای تمام کارگران فعال در این بخشها در سال جدید حساب بانکی در بانک شهر ایجاد می شود و روز 25 هر ماه حقوق و مزایای آنها را پرداخت می کنیم و پس از آن به دیگر کارها خواهیم پرداخت چرا که افراد فعال در این حوزه ها بیش از همه نیازمند توجه و رسیدگی هستند.

معاون اداری مالی شهردار تهران در رابطه با کارهای صورت گرفته در زمینه کوچک سازی شهرداری و سال اصلاح الگوی مصرف نیز تصریح کرد: با حذف غذای نیم روز و سپردن آن به بخش خصوصی در شهرداری، 40 درصد صرفه جویی صورت گرفته است و علاوه بر این با خارج کردن دو هزار و 300 خودرو از دست مدیران و اعطای وام به آنها برای تامین خودرو نیز از لحاظ کاهش نیاز شهرداری به سوخت اقدامات بسیار مثبتی انجام دادیم.

وی افزود: با توجه به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در سال آینده و اقدامات صورت گرفته در این زمینه شهرداری تا حدود زیادی بخشی از سختیهای اجرای این طرح را برای خود کاهش داده است.

دریافت فاینانس یک میلیاردی از چین در سال جدید

پورزرندی همچنین با اشاره به دریافت فاینانس یک میلیارد تومانی از سوی کشور چین گفت: این مبلغ قرار بود در سال گذشته به دست ما برسد که به دلیل بوروکراسی فراوان اداری موجود این کار انجام نشد اما می توانم این قول را بدهم که این مبلغ در سال آینده به شهرداری داده خواهد شد.

وی محل هزینه یک میلیارد تومان فاینانس دریافتی از چین را در بخشهای مترو، پروژه تونل نیایش صدر، بزرگراه امام علی و پروژه آی مکس عنوان کرد.

ترخیص واگن‌های مترو از گمرک بندرعباس ظرف چند روز آینده

معاون مالی و اداری شهرداری تهران همچنین در این نشست خبری از ترخیص واگن‌های متروی تهران ظرف چند روز آینده از گمرک بندرعباس خبر داد .

وی در ادامه در مورد ترخیص زمان اجناس مترو از گمرک بندرعباس گفت: 105 میلیون یورو اسناد واگن‌های مترو در بانک ملت است، بعد از پرداخت بدهی، بانک این اسناد را آزاد می‌کند که 50 درصد این هزینه را باید شهرداری و 50 درصد را دولت تقبل کند، اما با یک بانک خارجی قرارداد بسته‌ایم که این بانک خارجی پول را پرداخت و یک سال بعد ما آن را پرداخت کنیم.

وی اظهار داشت: بانک ملت با این موضوع موافقت کرده؛ ولی اعلام کرده که 2/1 برابر این 105 میلیون یورو چک ضمانت باید گذاشته تا LCها تمدید شود.

وی ادامه داد: مشکل ترخیص واگن‌ها برطرف و ظرف دو تا سه روز آینده واگن‌ها از گمرک بندرعباس خارج می‌شود؛ اگر نتوانستیم ظرف چند روز آینده این کار را انجام دهیم، در نخستین روزهای عید واگنها را از گمرک خارج می‌کنیم.