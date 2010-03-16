حذف محدودیت سرعت اینترنت/ ساخت ماهواره مخابراتی با ترنسپوندر زیاد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اخوان بهابادی صبح امروز سه شنبه در نشست خبری با تاکید بر اینکه محدودیت دسترسی به اینترنت با سرعت بیش از 128 کیلوبیت در ثانیه هنوز برای کاربران خانگی وجود دارد گفت: در برنامه پنجم توسعه رقم پیش بینی شده 512 کیلوبیت بر ثانیه است اما تا زمانی که این لایحه مصوب نشود نمی توان در مورد آن نظر قطعی داد.

کلیدی ترین پروژه فناوری اطلاعات در سال 89

وی تحقق شبکه ملی اینترنت را به عنوان کلیدی ترین پروژه فناوری اطلاعات در سال 89 عنوان کرد و با تاکید بر تغییر رویکرد وزارت ارتباطات به موضوع فناوری اطلاعات گفت: طرح شبکه ملی اینترنت چندین سال است که در کشور مطرح و در حال تکمیل شدن است اما با توجه به اینکه اقدامات طراحی این طرح به اتمام رسیده و وارد فاز مقدماتی شده است پیش بینی می شود در سال 89 فاز اجرایی این پروژه آغاز شود.

اخوان اضافه کرد: در سال آینده بحث ارتقای این پروژه به مرحله ای خواهد رسید که برای مردم ملموس شود و تا پایان برنامه پنجم توسعه نیز به طور کلی تکمیل خواهد شد.

کاهش قیمت و افزایش کیفیت سرویس ها با راه اندازی شبکه ملی اینترنت

رئیس مرکز تحقیقات مخابرات با بیان اینکه امروزه به سمت همگرایی بسیار زیاد در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش می رویم ادامه داد: این موضع بیانگر این است که در آینده نزدیک بیشتر فعالیتها بر پایه IP انجام می شود. به همین دلیل با تحقق شبکه ملی اینترنت تمامی سرویس ها بر روی این شبکه ارائه خواهند شد و شبکه مخابراتی کشور با شبکه دیتا همگرا می شود که این امر کاهش قیمت و افزایش کیفیت سرویس ها را به دنبال خواهد داشت.

وی گفت: در حال حاضر میزبانی سایت های داخلی در خارج از کشور قرار دارد و کاربر برای بازدید از یک سایت ایرانی باید از ترافیک بین الملل استفاده کند اما در صورتیکه میزبانی سایت ها به داخل کشور منتقل شود به جای استفاده از ترافیک بین المللی امکان استفاده از ترافیک داخلی فراهم می شود که در این زمینه اختلاف قیمت بالایی نیز وجود دارد.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه مرکز داده ها (IDC) به شدت در داخل کشور در حال گسترش است افزود: انواع تجهیزات و سوییچ ها باید در داخل شبکه توسعه پیدا کند. در این زمینه باید از پتانسیل های تحقیقاتی در داخل کشور استفاده شود تا به این هدف مهم دست یابیم.

اخوان بهابادی با بیان اینکه بر اساس مصوبه وزارت علوم، نام مرکز تحقیقات مخابرات ایران به موسسه تحقیقاتی فناوری اطلاعات تغییر یافته است گفت: تغییر نام این مرکز بیانگر تغییر سیاستهای جدید این وزارتخانه است و با واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی، دیگر فعالیت های این وزارتخانه معطوف به بخش مخابرات نبوده و جهت گیری جدیدی در دولت دهم در حوزه فناوری اطلاعات صورت گرفته است.

تلاش برای ساخت ماهواره های مخابراتی با تعداد ترنسپوندرهای زیاد

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از فناوری اطلاعات، امنیت فناوری اطلاعات و مخابرات و فناوری فضایی را به عنوان سه محور اصلی وزارت ارتباطات در سال 89 نام برد و افزود: مدتی است به دنبال ساخت ماهواره های مخابراتی با تعداد ترنسپوندرهای زیاد در مرکز تحقیقات مخابرات هستیم که در سال 89 نیز این امور پیگیری خواهد شد اما باید سرمایه گذاری مناسب در این بخش انجام شود.

قائم مقام وزیر ارتباطات در امور همکاریهای بین المللی وزارت ارتباطات، طرح هدفمند کردن تحصیلات تکمیلی حوزه ICT را از دیگر برنامه های این مرکز در سال آینده عنوان کرد و با تاکید بر اینکه از نخبگان کشور در حوزه ICT استفاده شایان نمی شود گفت: با خروج دانشجویان در مراحل تحصیلات تکمیلی عمده بازار حوزه ICT از کشور خارج می شود و بازار چند میلیاردی به صورت رایگان در اختیار خارجی ها قرار می گیرد. در این راستا مرکز تحقیقات مخابرات حرکتی را آغاز کرده است که با مذاکرات صورت گرفته با دانشگاهها، شرکتهای خصوصی و پیمانکاران دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی در حوزه ICT مورد حمایت قرار می گیرند.

وی در تشریح این طرح اضافه کرد: بر این اساس پروژه هایی که از سوی مرکز تحقیقات به بخش خصوصی واگذار می شود در هنگام عقد قرارداد از آنها تعهد گرفته می شود که به ازای هر مبلغی یک دانشجوی تحصیلات تکمیلی را تحت پوشش قرار دهند. در این طرح رساله دانشجو مطابق با قرارداد مرکز بوده و ماهانه مبلغی به دانشجو و استاد راهنما پرداخت می شود.

رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران با بیان اینکه این حرکت جایگزین تعامل مستقیم این مرکز با دانشگاهها می شود، خاطرنشان کرد: پیش از این مرکز تحقیقات به طور مستقیم وارد قرارداد با دانشگاه می شد اما از این پس بخش خصوصی به عنوان واسط در این بخش وارد می شود.

به گفته وی برای تکمیل این طرح با چند دانشگاه مذاکراتی صورت گرفته و قراراست از ابتدای مهرماه سال 89 طرح هدفمند کردن تحصیلات تکمیلی حوزه ICT در چند دانشگاه معدود و پس از آن در دیگر دانشگاهها اجرایی شود.

اخوان حمایت از شرکت های خصوصی را از دیگر برنامه های این مرکز عنوان کرد و گفت: بر این اساس مرکز از شرکت های فناوری و دانش بنیان و شرکت های خدمات فنی و مهندسی درحوزه ICT حمایت می کند.

معاون وزیرارتباطات به افتتاح موسسه مخابرات کابل در کشور افغانستان که هفته گذشته انجام شد به عنوان طرح های وزارت ارتباطات در سال 88 اشاره کرد و گفت: این طرح در دو مرحله بازسازی و تجهیز موسسه در پنج هزار هکتار انجام شده است که با هزینه ای بالغ بر 6 میلیارد تومان از صندوق کمک های ایران به این کشور به اتمام رسید.

وی محوری ترین پروژه در حوزه امنیت فناوری اطلاعات را برای سال آینده این مرکز پروژه SOC عنوان کرد و گفت: زمانی که تمام سرویس ها بر پایه IP شکل گیرد نیاز به امنیت بیش از دیگر مواقع احساس خواهد شد.

اخوان با تاکید بر اینکه تمامی پروژه های مرکز تحقیقات مخابرات ایران از طریق مناقصه واگذار خواهد شد بودجه مصوب شده برای این مرکز را در سال جاری 60 میلیارد تومان برشمرد.