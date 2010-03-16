به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه در آخرین نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در سال جاری که پیش از ظهر امروز سه شنبه در محل وزارت خارجه برگزار شد در پاسخ به یکی از خبرنگاران با بیان اینکه گفته شده حدود 300 آقازاده در انگلیس مشغول به تحصیل هستند عنوان کرد با توجه به سیاست های انگلیس در دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران برنامه وزارت خارجه برای کنترل آقازاده ها چیست که مهمانپرست در این باره توضیح داد: تحصیل فرزندان کشورمان در کشورهای مختلف در نوع خود دارای اشکال نیست آنچه که دارای مشکل است نوع برخورد کشورها نسبت به حقوق ملت ماست و به دلیل مداخلات انگلیس در امور داخلی ایران افکار عمومی نسبت به این کشور حساس شده و عمل و شیوه رفتار انگلیس باعث ایجاد این حساسیت شده است.





دستیار ویژه وزیر امور خارجه یادآور شد: در راستای همین رفتارها بازنگری در برخی زمینه ها در روابط با انگلیس شروع شده که یکی از این موارد کاهش سطح روابط در حوزه تحصیلات و مسائل مربوط به دانشگاه ها است که به زودی شکل خواهد گرفت.