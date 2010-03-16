اهدای نشان عالی هنر و ادبیات فرانسه به تیم برتن و ماریون کوتیار

به گزارش مهر از اسوشیتد پرس، این دو سینماگر روز دوشنبه در مراسمی نشان عالی هنر و ادبیات فرانسه را از فردریک میتران وزیر فرهنگ این کشور دریافت کردند.



برتن دریافت این نشان را بزرگترین افتخار زندگی هنری خود دانست و گفت: از آغاز ورود به دنیای سینما فرانسه را بسیار دوست داشتم و فکر می کردم فرانسویها به دنبال شعر، معنا و دنیای مورد علاقه من هستند. اینها چیزهایی است که در آمریکا کمتر به چشم می خورد.



تیم برتن اردیبهشت ماه سال آینده ریاست هیئت داوران جشنواره کن را بر عهده می گیرد. ضمن آنکه جدیدترین فیلمش با عنوان "آلیس در سرزمین عجایب" هم اکنون بر پرده سینماهای جهان است.



در کارنامه سینمایی برتن ساخت فیلمهایی چون "مریخ حمله می کند"، "ماهی بزرگ" ، "سیاره میمونها"، "ادوارد دست قیچی" و... به چشم می خورد.



کوتیار نیز در سال 2008 برای فیلم " زیبا در لباس صورتی" جایزه اسکار را دریافت کرد.