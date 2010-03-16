پرداخت خسارت سیار شخص ثالث بدون گزارش پلیس اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر جواد سهامیان مقدم امروز در نشستی خبری به تشریح اقدامات سال ۸۸ و برنامه های سال ۸۹ بیمه ایران پرداخت و با بیان اینکه طبق سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، بیمه ایران تنها شرکت بیمه دولتی در کشور باقی مانده است، مهمترین رسالت صنعت بیمه کشور را ایجاد آرامش و امنیت در حوزه های مختلف دانست.

مدیرعامل بیمه ایران با اشاره به اینکه این شرکت ۵۰ درصد بازار بیمه کشور را به خود اختصاص داده، در حالیکه دیگر شرکتهای بیمه کشور ۵۰ درصد حق بیمه کشور را در اختیار دارند، افزود: رقم تولید حق بیمه این شرکت در سال جاری ۲۲ هزار میلیارد ریال است که ۶۵ درصد آن به عنوان خسارت پرداخت شده است.

وی تعداد پرونده های خسارت این شرکت را نیز در سال جاری حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار فقره و تعداد بیمه شخص ثالث صادره را نیز ۱۶ میلیون فقره اعلام کرد و گفت: در سال جاری طرح پرداخت خسارت سیار اتومبیل اجرا شد که در ایام نوروز سال ۸۹ نیز به ویژه در شهرهایی همچون مشهد مقدس اجرایی خواهد شد.

سهامیان مقدم یکی از طرحهای بیمه ایران را پرداخت خسارت آتش سوزی در محل حادثه ذکر کرد و اظهارداشت: بالاترین پرداخت خسارت مربوط به آتش سوزی به میزان ۱۲۳ میلیارد ریال برای کارخانه شیرین عسل بود. همچنین بالاترین رقم پرداخت خسارت دیه توسط این شرکت در سال جاری ۹ میلیارد و ۹۴۰ میلیون ریال به یک نفر بود.

وی از راه اندازی پورتال جامع صنعت بیمه خبرداد و بیان کرد: در بخش نظارت به منظور پیشگیری، سرمایه گذاری صورت گرفته است. در بخش بیمه گذاران و شبکه فروش نیز از طریق دستگاههای Pos خدمات رسانی انجام می شود. با همکاری بانک ملت برای پرداخت فیش های مشتریان به منظور ارائه بیمه شخص ثالث برنامه ریزی هایی صورت گرفته است.

مدیرعامل بیمه ایران از ارائه پوششهای بیمه بازرگانی برای روستائیان به صورت الکترونیک با همکاری پست بانک، طرح بیمه حج تمتع برای زائران مکه و مدینه، طرح بیمه ایرلان ها، بیماری های خونی و بیمه کامل بدنه اتومبیلها در سال جاری و نوروز ۸۹ خبرداد و افزود: در بخش تاسیس اولین تالار بورس اختصاصی کشور نیز سرمایه گذاری می شود.

وی افزود: در تحقق دستور رئیس جمهوری برای فروش بیمه شخص ثالث خرد به اقشار آسیب پذیر طی قراردادی با شرکت گاز کلیه منازل مسکونی سراسر کشور اعم از شهری و روستایی در مقابل حوادث ناشی از گاز تحت پوشش بیمه قرار گرفتند که میزان حق بیمه پرداختی منازل شهری برای سال جاری ۲۵ تومان در هر ماه و برای منازل مسکونی روستایی حدود ۱۲ تومان در نظر گرفته شده است و برای اطلاع رسانی به مردم قرار است ۱۰ درصد حق بیمه، توسط شرکت گاز هزینه شود.

سهامیان مقدم اعلام کرد: در نوروز ۸۹ به صورت آزمایشی طرح پرداخت خسارتهای بیمه شخص ثالث تا سقف تعهدات (یک میلیون و ۳۴۰ هزار تومان) بیمه بدون گزارش پلیس در صحنه حادثه (خسارت سیار) پرداخت می شود. همچنین ارائه بیمه شخص ثالث بدنه کوتاه مدت برای سفرهای نوروزی نیز انجام می شود.

وی فرهنگ سازی بیمه، برگزاری نشستهای مختلف با صاحبان سرمایه های کلان برای ارائه پوششهای بیمه ای به منظور افزایش ضریب نفوذ بیمه کشور، ورود به پرداخت خسارتهای آن لاین، طرح بیمه صیانت اقتصادی از خانمها و بیمه نوسانات نرخ ارز در معاملات فاینانس را از برنامه های سال ۸۹ این شرکت اعلام کرد.

مدیرعامل بیمه ایران گفت: ضریب نفوذ بیمه کشور همچنان ۱.۳ درصد است، این در حالی است که متوسط ضریب نفوذ جهانی ۷.۵ درصد و در کشورهای پیشرفته ۱۴ درصد است.

وی با تاکید بر اینکه بانکها نباید ریسک خود را بپذیرند و باید آن را به بیمه ها منتقل کنند، افزود: بیمه ایران و چند شرکت بیمه ای به صورت کنسرسیوم تفاهم نامه ای را با بانک صادرات برای پوشش ریسک معاملات اعتباری، دارایی ها و اموال، کارکنان و مشتریان و غیره منعقد کرده اند.

سهامیان مقدم همچنین از تشکیل کنسرسیومی برای پوشش ریسکهای بخش انرژی و نفت توسط بیمه ایران و چند شرکت بیمه ای خبرداد.