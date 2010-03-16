امسال سال موفقی برای شهرداری بود/ بداخلاقیهای سیاسی را کنار بگذاریم

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار تهران در برنامه زنده تلویزیونی تهران 20 با بیان این مطلب افزود: در حوزه مترو با وجود تمام مشکلات طبق برنامه پیش رفتیم و در حوزه عمرانی تونل توحید را افتتاح کردیم. البته هر کسی که در ماههای مرداد و شهریور از تونل بازدید می کرد می گفت افتتاح تونل توحید در زمان پیش بینی شده یک شوخی بزرگ است اما دیدید که این پروژه بزرگ افتتاح و شوخی بزرگ جدی شد.

وی با اشاره به همکاری خوب شورایاران بدون هیچ توقعی با مجموعه شهرداری، گفت: در مجموع سال 88، سال موفقی برای شهرداری تهران بود اما باید ببینیم مردم در این خصوص چه قضاوتی می کنند.

قالیباف در خصوص اقدامات سال جاری حوزه حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: ما در مجموعه شهرداری برای خودمان تعیین تکلیف نمی کنیم بلکه به خواسته های مردم توجه می کنیم، از این رو با نگاهی به خواسته های شهروندان از طریق 137 ، 1888 و شورایاری ها متوجه شدیم که ترافیک مهمترین دغدغه شهروندان بوده است.

وی افزود: این درحالیست که در ابتدای حضور ما در شهرداری تهران مهمترین دغدغه شهروندان موضوعاتی نظیر نظافت، جمع آوری زباله و آسفالت بود که 37 درصد خواسته های مردم را شامل می شد، اما امروز این رقم به کمتر از هفت درصد رسیده است، در آن زمان دومین خواسته شهروندان با حدود 24 درصد، ساماندهی ترافیک بود اما امروز با 43 درصد در صدر درخواست های شهروندان قرار گرفته است.

شهردار تهران ادامه داد: هم اکنون دومین خواسته مردم در حوزه خدمات شهری با 12 درصد است.

به گفته قالیباف، با توجه به این آمار، 61 درصد بودجه شهرداری به حوزه حمل و نقل و ترافیک اختصاص یافته که در این حوزه بر موضوع مدیریت حمل و نقل و ترافیک با اولویت حمل و نقل عمومی تاکید شده است.

وی خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته هر سال 5/2 کیلومتر مترو در تهران بهره برداری می شد و من از دو سال پیش متعهد شدم تا سالی 15 کیلومتر مترو تحویل شهروندان دهم.

قالیباف در خصوص خطوط مترو گفت: در اوایل فروردین ماه تست سرد مسیر شرق مترو از اتوبان افسریه تا میدان امام حسین(ع) را انجام می دهیم و امیدواریم در کمتر از دو ماه تست گرم و بهره برداری آن عملیاتی شود.در غرب تهران هم خط مترو از انقلاب تا اکباتان تمام شده و و خط 3 از اتوبان آزادگان تا اتوبان شهید محلاتی در شمال شرق تهران دراولویت قرار گرفته است و ایستگاه ها و تونل ها در حال ساخت است. خط 7 مترو هم در شمال غرب تهران از شهرک قدس تا مشیریه در حال ساخت است.

وی با بیان اینکه خطوط اتوبوس های تندرو به 10 خط افزایش می یابد، گفت: در سال آینده از شعار های جدی ما این است که این منزلت را در شهر ایجاد کنیم و خواسته های عمومی شهر را به مسایل شخصی ترجیح دهیم، ما مکلفیم که اتوبوس های خوب و با کیفیت را تهیه کنیم هر چند در این بخش نیازمند کمک دولت هستیم اما منتظر نماندیم و با توان خود این کار را انجام دادیم.

وی اضافه کرد: از اقدامات مهم شهرداری در سال 89 توسعه بلیت الکترونیک در شهراست. در برنامه پنج ساله آینده که یکسال آن را پشت سر گذاشتیم تهران به شهری هوشمند تبدیل می شود و در این مدت شهرداری را مجموعه ای سبک و کوچک می کنیم.البته استفاده این کارت برای تاکسی ها و کنترل مسیر و قیمت ها از دیگر برنامه های آینده ماست.

قالیباف در ادامه افزود: ضمن توجه به حوزه باورهای دینی به دنبال شفافیت، توزیع یکسان امکانات، کرامت و ... هستیم و این منطق انقلاب و نظام ماست. در حوزه مدیریتی هم دنبال آن هستیم تا با شفافیت کار کنیم و فساد را در سیستم اداری از بین ببریم و خدمتی کامل به مردم ارائه دهیم که همه اینها در حوزه شهر الکترونیک محقق می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بانک شهر اشاره کرد و گفت: این بانک که آرزوی دیرینه مدیریت شهری بود امروز راه اندازی شده و شهرداری های کلان شهرهای کشور و مردم از خدمات بسیار این بانک بهره مند خواهند شد.

قالیباف در ادامه با شاره به اصلاح ساختاری شهرداری گفت: ما توانسته ایم اصل 44 را در شهرداری با دقت انجام دهیم و امروز حتی نظافت شهر هم در اختیار بخش خصوصی است. در فضای سبز به ندرت زمین خشک و رها داریم و در مدت 20 روز دو هزار و 600 خودرو که در اختیار مدیران شهرداری بود را جمع آوری کردیم که هزینه ها را به شدت کاهش داد . همچنین با مستقل شدن 123 ناحیه شهر تهران دیگر نیاز به مراجعه مستقیم مردم به مناطق نیست.

وی با بیان اینکه مصممیم شهرداری از سازمانی خدماتی به نهادی اجتماعی تبدیل شود، یادآور شد: هیچ پروژه ای نیست که در شهر انجام شود و پیوست اجتماعی نداشته باشد. همچنین یکی از کارهای خوب ما انتشار 16 مجله تخصصی روزنامه همشهری با کیفیت مناسب است که روی گیشه ها قرار گرفته است.

قالیباف از پروژه تونل توحید به عنوان یکی از مهمترین پروژه های عمرانی شهر تهران یاد کرد و گفت: هیچ کار معوقه و پروژه نیمه تمامی نخواهیم داشت و تا اردیبهشت 89 همه آنچه از 15 کیلومتر مترو باقی مانده را تحویل مردم می دهیم.

وی در ادامه به طرح استقبال از بهار اشاره کرد و گفت: در این طرح در سه شیفت کاری با سرعت فعالیتها و وظایف حوزه ها انجام شد.

شهردار تهران افزود: وقتی شهروندان برای نوروز از دروازه شرقی تهران (شهید بابایی) شهر را ترک می کنند هنگام بازگشت باید احساس کنند که اتفاق خوبی افتاده است. همچنین خیابان شریعتی که زیبایی خود را به دلیل کارهای عمرانی از دست داده در تعطیلات نوروزی زیبایی خود را به دست می آورد. در اتوبان چمران نیز مردم بعد از عید شاهد اتفاقات خوبی خواهند بود.

قالیباف گفت: قول می دهیم سال 89 را با رویکردی متفاوت تر و بهتر آغاز کنیم و از همه مسئولان می خواهم سال 89 را سال کار و فعالیت قرار دهند چون مردم از ما توقع دارند، به تعبیر مقام معظم رهبری دهه چهارم انقلاب دهه پیشرفت و عدالت است و همه ما باید بداخلاقیهای سیاسی را کنار بگذاریم و یک خدمت صادقانه و خردمندانه به ملت عزیزی که ذیحق آن هستند داشته باشیم.