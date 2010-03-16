اطلاعات موقوفات کرج منسجم شود

حجت الاسلام حسین نظری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در قسمت امو اوقافی کرج نرم افزاری تهیه می شود که همه اطلاعات مربوطه از جمله اجاره، نوع کاربری، زمان اجاره و ... در آن وجود دارد.

وی ادامه داد: این نرم افراز کمک می کند که مدیریت روی موقوفات و امور وقفی به نحو مطلوب تری صورت گیرد و در مدت زمان کمتری بتوانیم به اطلاعات مربوط به موقوفات و امور وقفی دسترسی پیدا کنیم.

این مسئول بیان کرد: این نرم افزار به صورت جامع است و در واقع، شناسنامه موقوفات محسوب می شود.

نظری عنوان کرد: نرم افزار یادشده در حال تولید است و در صورت نهایی شدن، مورد استفاده قرار می گیرد ضمن اینکه اخبار در این زمینه نیز به اطلاع شهروندان رسانده خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این نرم افزار، اطلاعات مربوط به همه امور اوقافی اعم از پس گرفته شده ها و پس گرفته نشده ها را در برمی گیرد.

این مسئول اظهار داشت: حدود شش هزار پرونده مربوط به موقوفات و رقبات مساجد در کرج موجود است و تهیه نرم افزار یادشده، دسترسی به اطلاعات موقوفات را تسهیل می کند.

وی افزود: البته میزان وقف در کرج نسبت به گذشته افزایش یافته اما میزان کنونی نیز باید افزایش یابد و به مطلوبترین سطح برسد.

نظری یادآور شأک باید اولویتهای وقف به بهترین نحو به شهروندان و افراد خیر معرفی شود تا آنها بتوانند با انجام فعالیتهای وقفی در این زمینه ها بخشی از مشکلات کرج را حل کنند و گام موثری در جهت ارتقای سطح رفاه کرج بردارند.