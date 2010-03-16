دستگاه های اجرایی باید در فعالیتهای خود پیوست فرهنگی داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد عظیمی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم معارفه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به این مهم که پیوست فرهنگی در همه دستگاه های اجرایی استانها باید لحاظ شود، افزود: سفرهای استانی دولت که با رویکرد فرهنگی بوده زمینه ساز توسعه و تعالی فرهنگ و هنر استان ها خواهد بود.

وی اضافه کرد: دستگاه های اجرایی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی استانها برای خروج از واردات نیاز به بسته فرهنگی و کالاهای فرهنگی دارند و اگر نتوانند بسته فرهنگی را در سبد خود قرار دهند متزلزل خواهند شد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران انقلابی فرهنگی است، تصریح کرد: این انقلاب برآمده از آن نیز دارای کارآمدی در تمامی عرصه هاست.

وی با بیان اینکه برخی می خواهند اندیشه دینی غیرحکومتی را در کشورهای اسلامی جلوه گر کنند، یادآور شد: دشمن همواره در صدد ایجاد گسست فرهنگی و بین نسلی در مملکت جمهوری اسلامی ایران است.

به گفته وی از ابتدای انقلاب تاکنون آمریکا و استکبار هر چه توانستند علیه این انقلاب کار کردند، از جنگ تحمیلی گرفته تا تحریم اقتصادی و تلاش برای انزوای ایران در مجامع ملی و بین‌المللی و از همه مهمتر تهاجم فرهنگی بخشی از اقدامات دشمنان برای نابودی انقلاب بوده است.

وی عنوان کرد: دشمنان هدفشان بر این است که در فکر و اندیشه مردم این دیار تغییر ایجاد کنند و با تغییر در فکر و اندیشه در نهایت در رفتار مردم تغییر به وجود آورند.

عظیمی با تاکید بر اینکه یکی از محورهای اصلی تهاجم فرهنگی حمله به دین بوده و هست، افزود: استکبار تلاش می ‌کند حاکمیت دین را مخدوش کند، دین ‌باوری را در بین مردم تضعیف کرده و محوریت آن را بشکند، مفاهیم دینی را دور از دسترس و غیر قابل دسترسی القا کند.

وی با اشاره به گذشت سی سال از عمر انقلاب شکوه مند اسلامی ایران، اظهار داشت: دشمن در این مدت با تهاجم نظامی، اقتصادی و سیاسی حرکت می کرد اما در حال حاضر برای رسیدن به اهداف شوم خود جنگ نرم را آغاز کرده است.

به گفته وی ملت اسلامی ایران بر محور ولایت حرکت می کنند زیرا کارآمدی نظام بر کارآمدی دین و کارآمدی دین بر ولایت است و دشمنان می خواهند، دین و ولایت را محو کنند و اندیشه دینی را غیر حکومتی جلوه گر سازند که نتیجه آن گسست فرهنگی و بی هویتی است.

عظیمی با بیان اینکه انقلاب و نظام مبتنی بر آن یعنی انقلاب اسلامی بیانگر کارآمدی دین در نظامات اجتماعی است و دشمنان انقلاب اسلامی ایران در صدد محو محور اندیشه انقلاب هستند، افزود: ملت اسلامی ایران، دشمن شناس است و مسیری که دشمن طی می کند، می شناسد و دشمن هیچ زمانی نمی تواند به هدف خود نائل شود.

وی از تخصیص سه درصد بودجه عملیاتی شرکت های دولتی به امر فرهنگ از سال آینده خبر داد و گفت: دولت برای تمام زیر ساخت هایی که در دولت نهم توجه شده، برنامه فرهنگی در نظر گرفته است، که در صورت تصویب مجلس جهت هزینه سه درصد اعتبارات شرکت های دولتی تحول خوبی در حوزه فرهنگ رخ خواهد داد.

عظیمی خاطر نشان کرد: کار فرهنگ و هنر، کار یک وزارتخانه و وزارت فرهنگ و ارشاد نیست بلکه تمام وزارتخانه ها باید برای انجام برنامه های خود، برنامه های فرهنگی داشته باشند و پیوست فرهنگی تولید و اجرا کنند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیبا اشاره به اینکه خراسان جنوبی، مهد فرهنگ و هنر و اندیشه است، گفت: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان نیز باید علاوه بر توجه به فرهنگ و هنر به خوبی استعدادهای استان را شناسایی و با برنامه ریزی جامع در جهت تقویت نقاط عطف آن اقدام کند.

در پایان محمد مطهری فرد به عنوان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی منصوب شد.