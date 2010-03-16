چهار هزار حلقه چاه غیرمجاز در بوشهر وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، فریدون کرم پور بعداز ظهر سه شنبه در جمع کشاورزان بوشهری افزود: این تعداد حلقه چاه 38 درصد کل چاه های کشاورزی استان بوشهر را شامل می شود که گاهی اوقات میزان برداشت آب آن ها از چاه های مجاز نیز بیشتر است .

وی اظهار داشت: متأسفانه در گذشته کشاورزانی که تنها راه درآمدشان از کشاورزی بوده و راهی جز کشاورزی نداشتند که در همین سالیان چاه هایی را به صورت غیرمجاز حفر کرده اند .

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای بوشهر با اشاره به نقش تخریبی این تعداد چاه در کاهش آب های زیرزمینی گفت: در سال گذشته میزان برداشت آب این چاه ها بیش از چاه های مجاز بوده که بسیار نگران کننده است .

کرم پور با بیان اینکه مجبور به انسداد این تعداد حلقه چاه هستیم، گفت: با توجه به اینکه بخش اعظمی از این چاهها شرایط تبدیل شدن به چاه مجاز را نداشته اند نمی توان آن را به چاه مجاز تبدیل کرد .

وی با اشاره به این که انسداد این تعداد چاه نیز پیامدها و بحرانهای اجتماعی خاص خودش را خواهد داشت، گفت: در برخی دشت های استان قدمت چاه های غیرمجاز بالغ بر دو یا سه دهه است .

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای بوشهر گفت: برای انسداد این چاه ها درگیری هایی وجود داشته و پرونده هایی نیز در مراجع قضایی موجود است که امیدواریم با حمایت های مراجع قضایی و نیروی انتظامی چالش های موجود به نحو مطلوب مدیریت شود.