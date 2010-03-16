شناسایی "نسل کشی" ارامنه در کمیته کنگره اشتباه بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، "رابرت گیتس" گفت: قطعنامه تصویب شده در کمیته روابط بین المللی کنگره آمریکا در مورد قتل عام ارامنه اشتباه است.
وی که با شبکه العربیه گفتگو می کرد، افزود: ما امیدواریم که کنگره و سنای آمریکا روند تصویب این قطعنامه را ادامه ندهد چرا که چنین قطعنامه هایی می تواند بر روابط آمریکا-ترکیه ضربه جدی وارد کند.
کمیته روابط بین المللی کنگره آمریکا طی نشست اخیر خود در روز 4 ماه مارس با 23 رای موافق و 22 رای مخالف قطعنامه قتل عام ارامنه در دوره عثمانی در جنگ جهانی اول را به عنوان نسل کشی تصویب نمود.
گرچه هنوز تا تصویب نهایی این مصوبه از سوی سنا و امضای آن از طرف رئیس جمهوری ایالات متحده فاصله زیادی باقی مانده و احتمال تصویب نهایی آن بسیار ضعیف است، اما این اقدام کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان که پیشتر در سال 2007 نیز سابق داشته خشم ترکیه را بر انگیخته است.
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