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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۰۸

فولادگر در گفتگو با مهر:

احزاب با روشن کردن معیارهای وحدت باهم به توافق برسند

احزاب با روشن کردن معیارهای وحدت باهم به توافق برسند

عضو کمیسیون ماده 10 احزاب گفت: احزاب و گروههای سیاسی باید با روشن کردن معیارهای وحدت و حرکت حول این معیارهای مشترک، برای رسیدن به توافق با یکدیگر تلاش کنند.

حمیدرضا فودلادگر، عضو کمیسیون ماده 10 احزاب، در گفتگو با خبرنگار مهر، در بیان اینکه احزاب و گروههای سیاسی باید چه اصولی را در سال 89 در اولویت برنامه های خود قرار دهند، افزود: گروههای سیاسی باید با توافق بر روی معیارهای وحدت، برای تحقق منافع ملی تلاش کنند.

وی با بیان اینکه همه دم از افزایش وحدت در جامعه می زنیم، اما متاسفانه معیارروشنی برای وحدت نداریم، ادامه داد: باید بر روی معیارهای اسلام، قانون، انقلاب و رهبری توافق کنیم و بر حول این اصول به وحدت برسیم.

فولادگر با اشاره به اینکه احزاب و گروههای سیاسی باید قانونگرایی را سر لوحه کار خود قرار دهند، گفت: باید در سال جددید از ساختارشکنی ها پرهیز شود.

کد مطلب 1052779

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