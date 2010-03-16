ابومرزوق ملت فلسطین را به انتفاضه دیگری فراخواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره، موسی ابومرزوق خاطرنشان کرد: مقابله با توطئه صهیونیست ها برای یهودی سازی قدس نباید پراکنده و موقت باشد بلکه باید همواره مستمر باشد.

وی در ادامه انتفاضه فلسطینی ها در تمامی سطوح را خواستار شد و اعلام کرد که این انتفاضه باید از درون اراده ملت فلسطین نشات بگیرد.

معاون رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در پایان تصریح کرد: حماس همواره برای احیای روح مقاومت تلاش می کند و مقاومت گزینه اساسی و سیاست ثابت این جنبش به شمار می رود.

رژیم صهیونیستی امروز معبد الخراب در قدس شرقی را به عنوان مقدمه ای برای احداث معبد هیکل در نزدیکی دیوارهای مسجد الاقصی افتتاح کرد. ساعاتی پس از افتتاح این معبد، درگیری های شدیدی میان فلسطینی ها و نظامیان رژیم صهیونیستی آغاز شده است که تاکنون ده ها تن زخمی و بازداشت شده اند.