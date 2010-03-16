201 میلیمتر باران در بوشهر بارید

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سید مسعود نصرتی بعد از ظهر سه شنبه در جمع کارکنان ایستگاه های هیدرومتری این شرکت افزود: میزان بارندگی در سال زراعی جاری به نسبت مدت مشابه سال قبل حدود 207 درصد افزایش داشته است .

وی با بیان اینکه شهرستان جم با بارشی در حدود 342 میلیمتر بیشترین میزان بارندگی استان را به خود اختصاص داده است، در خصوص کمترین میزان بارندگی استان نیز گفت: شهر اهرم با بارشی در حدود 110 میلیمتر از مناطقی بوده که کمترین میزان بارندگی استان در آن به وقوع پیوسته است .

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای بوشهر اظهار داشت: حجم روان آب های استان در بهمن ماه سال آبی جاری حدود 47 میلیون متر مکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 17 میلیون متر مکعب افزایش داشته است .

نصرتی با اشاره به این که حجم روان آبهای استان از ابتدای سال آبی 89-88 تا پایان بهمن ماه حدود 643 میلیون متر مکعب بوده است، افزود: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 248 درصد افزایش داشته است .

وی، بیشترین و کمترین حجم روان آب از ابتدای سال آبی یاد شده را تا پایان بهمن ماه را حدود 114 و 0.71 میلیون متر مکعب دانست و افزود: این میزان به ترتیب مربوط به محدوده های مطالعاتی گناوه و زیدون است .

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای بوشهر در خصوص وضعیت دمای استان در بهمن ماه امسال نیز گفت: در بهمن ماه سال آبی جاری میانگین دمای استان حدود 14 درجه سانتیگراد بوده است .

نصرتی ادامه داد: حداکثر دما در این ماه در حدود 26 درجه سانتی گراد بالای صفر و حداقل آن نیز در حدود سه درجه سانتیگراد زیر صفر و به ترتیب مربوط به ایستگاه های عباسی و بزپر بوده اند .

وی بیشترین و کمترین میزان تبخیر استان در بهمن ماه را به ترتیب حدود 83 و 50 میلیمتر عنوان کرد و گفت: این میزان به ترتیب مربوط به ایستگاه های بنه خاطر و فاریاب هستند.