از فعالیت زنان در برنامه های حفظ یوزپلنگ ایرانی خوشحالیم

به گزارش خبرگزاری مهر، خانم "کونسئلو ویدال" نماینده مقیم سازمان ملل در ایران،‌ با حضور در جمع محیطبانان 6 زیستگاه یوز ایرانی که به منظور شرکت در یک کارگاه آموزشی در روستای خرانق در پناهگاه حیات وحش درانجیر یزدگردهم آمده بودند، گفت: از اینکه در جمع محیطبانان زحمتکش مناطق زیست یوز ایرانی هستم خوشحالم چرا که شماها زحمات زیادی برای حفظ این گونه در خطر انقراض متحمل شده اید.



وی افزود: اهمیت وجود شماها تنها در حفظ یوزپلنگ ایرانی خلاصه نمی شود و اینکه وجود شماها باعث شده تا تعداد افرادی که برای حفاظت از محیط زیست و حیات وحش فکر می کنند، ‌افزایش یابد، بسیار خوشحال کننده است.



خانم ویدال همچنین با اشاره به حضور چند نفر از زنان کارشناس محیط زیست در کارگاه آموزشی توانمند سازی محیطبانان اظهار داشت: ‌از وجود این خانم ها و اینکه در حفاظت از یوزپلنگ نقش دارند بسیار خوشحالم.



وی سپس به طرح چند پرسش از مدیران استانی و ستادی سازمان محیط زیست پرداخت و افزود: تعداد جمعیت انسانی که در زیستگاههای یوز زندگی می کنند و چه تعارضاتی در مناطق زیست یوز وجود دارد باید مشخص شود.



نماینده مقیم سازمان ملل در ایران با اشاره به ضرورت تامین معیشت مردم در زیستگاههای یوز ایرانی گفت: معیشت مردم ارتباط تنگاتنگی با حفظ یوز دارد و اگرچه این پروژه از سوی سازمان ملل حمایت می شود اما واقعیت این است که مردم محلی نقش زیادی در حفاظت از یوز می توانند داتشه باشند و تامین معیشت آنها نیز ضروری است.



در ادامه این جلسه همچنین خانم "الزیرا سگین بوا"، ‌معاون اجرایی برنامه عمران ملل متحد – UNEP نیز با اشاره به پرداخت 700 هزار دلار در فاز نخست پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی گفت:‌ با این وجود اعتباراتی که به موازات تخصیص اعتبارات بین المللی ‌از سوی سازمان محیط زیست ایران برای حفاظت از یوزپلنگ تخصیص یافت در موفقیت این پروژه نقش زیادی داشت.



پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی از سال 1380 با حمایت مالی UNDP ،‌ GEF و سازمان حفاظت محییط زیست تلاش خود را برای شناسایی زیستگاههای باقیمانده یوز و حفاظت از یوزپلنگها در ایران آغاز کرده است. در حال حاضر برآورد می شود حداقل 70 یوزپلنگ آسیایی در ایران باقیمانده باشد.