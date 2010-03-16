80 هزار پلیس یار جوان در گلستان شناسایی شدند

سردار حمید عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: از این تعداد امسال 200 همیار پلیس به طور مستقیم با طرح نوروزی پلیس در ارتباط هستند.

وی اظهار داشت: این افراد در واقع چشمان بصیر و بینایی در خصوص رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی هستند که به خوبی می توانند، در این خصوص به پلیس کمک کنند.

فرمانده نیروی انتظامی گلستان افزود: مجموعه انتظامی استان امسال مجموعه 328 گشت خودرویی محسوس و نامحسوس، گشت پیاده و گشت موتوری را در طرح نوروزی قرار داده است.



به گفته عطایی، در مجموع هفت هزار نفر از پرسنل نیروی انتظامی استان امسال در راستای اجرای این طرح، آماده خدمت رسانی به هم استانی ها و مسافرین هستند.

وی یادآور شد: بنا به پیش بینی های صورت گرفته، امسال چهار میلیون مسافر و گردشگر به استان گلستان در طول تعطیلات ایام نوروز وارد خواهند شد که پرسنل این نیرو به صورت شبانه روزی آماده خدمت رسانی به این مردم استان گلستان هستند.