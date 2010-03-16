10 هزار واحد مسکن جدید باید برای شیراز تامین شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، ابراهیم عزیزی ظهر سه شنبه در جریان افتتاح اداره مسکن و شهرسازی شهرستان شیراز افزود: بر اساس توافقهایی که از قبل صورت گرفت در مورد 40 هزار نفری که فاقد مسکن بوده و شرایط مسکن مهر را نیز دارا هستند در حال حضار 10 هزار واحد مسکن با احتساب مسکنهای تامین شده کم داریم.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 20 هزار واحد در شهر صدرا، شش هزار واحد در شهرک مهر امام رضا(ع) و چهار هزار واحد در سایر نقاط شهرستان نظیر کربال و.. در حال تامین و ساخت است که به مرز 30 هزار واحد می رسد که با مقایسه آن با 40 هزار نفر فاقد مسکن دارای شرایط مسکن مهر باید 10 هزار واحد دیگر نیز تامین شود.

فرماندار شهرستان شیراز تامین این 10 هزار واحد را یکی از اولویتهایی دانست که باید اداره مسکن و شهرسازی شهرستان شیراز با جدیت دنبال کند، عنوان کرد: کاری که در بحث تامین مسکن شروع شده امری بسیار بزرگ و مهم به شمار می رود که باید آن را با جدیت دنبال کرد تا این اقدام بزرگ به سرانجام برسد.

عزیزی در ادامه با اشاره لزوم حفظ اراضی و املاک نیز بیان کرد: در نظام اسلامی نباید عده ای زیاده خواهی کرده و هکتار هکتار زمین را در شرایط کنونی تصرف کنند و عده ای برای 100 متر زمین با مشکل مواجه باشند.

وی ادامه داد: یکی از کارهای بد و ناپسندی که در گذشته انجام می شد از دست دادن املاکی بود که امروز بسیار می توانست مورد استفاده قرار گیرد و با گذر از محورهای شمال، شمال غرب و ... می توان دریافت که تا چه میزان نسبت به املاک در گذشته دست درازی شده است.

فرماندار شهرستان شیراز با اشاره به اینکه بر این اساس باید در کنار 10 هزار واحد مسکن مذکور مراقب تحقق کیفیت لازم در کارها و همچنین مراقبت از املاک نیز بود، تصریح کرد: در تامین نیاز اساسی مثل مسکن نمی توان کار را به صورت جزیره ای دنبال کرد بلکه باید همکاری و تعامل همه دستگاه ها در این بخش مورد دقت و تحقق قرار گیرد.

عزیزی بر لزوم توجه به تامین مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی جامعه تاکید کرد: امروز فقدان یک واحد مسکونی یعنی آسیبهای متعدد در بخشهای مختلف جامعه و اگر بخواهیم نگاه واقع بینانه به مقوله هایی مثل امنیت اجتماعی داشته باشیم باید بحث مسکن را مورد توجه جدی قرار دهیم.

وی توضیح داد: امروز دیگر نمی توان در مورد کاهش آمار قتل، خودکشی، سرقت و... صحبت کرد بدون اینکه برای زیرساختهایی مثل مسکن برنامه ریزی مناسبی نداشت.

فرماندار شیراز در ادامه سخنان خود با اشاره به لزوم ارائه اختیارات لازم برای مسکن و شهرسازی شیراز نیز بیان کرد: اختیارات یکی از مسائل مهمی به شمار می رود که باید در این اداره مورد توجه قرار گیرد و باید در نظر داشت اداره ای که نتواند خوب به مردم خدمات دهی کند و امورات آنها را با جدیت دنبال نکند باید آن را قفل کرد.

در ادامه مراسم رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس نیز بیان کرد: مسئله مسکن یکی از موضوعات بسیار مهم برای جوامع بوده که در دولت نهم و دهم نیز به خوبی مورد توجه و پیگیری قرار گرفته است.

محمد رضا دیهیمی با اشاره به راه اندازی اداره مسکن و شهرسازی در شهرستانهای استان نیز بیان کرد: تاکنون در بیش از 20 شهرستان در مرکز آنها اداره مسکن و شهرسازی مستقر شده اما اداره شهرستان شیراز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: هدف از ایجاد این اداره فقط نصب یک تابلو نیست بلکه باید در این اداره امورات و مسائل مربوط به ارباب رجوع و مردم به شکل مناسب و کاملی دنبال شود تا مردم نیازی برای مراجعه مجدد به مسکن و شهرسازی استان نداشته باشند.

در ادامه مراسم اداره مسکن و شهرسازی شهرستان شیراز افتتاح و غلام عباس مضیی نیز به عنوان رئیس اداره معرفی شد.