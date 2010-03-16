تصمیم رسمی در خصوص تقسیمات کشوری در کرمان اعلام نشده است

جواد کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: استان کرمان پهناورترین استان کشور می باشد اما با وجود برخی شایعات در خصوص تقسیمات کشوری در استان کرمان هیچ تصمیم و خبر رسمی از نهادهای رسمی کشور در این خصوص اعلام نشده است.

وی افزود: اقداماتی نیز که طی سالهای اخیر در شامل و جنوب استان کرمان انجام می شود تنها در راستای خدمت رسانی بهتر به مردم است.

وی در خصوص مستقل شدن بیش از نیمی از ادارات در جنوب استان کرمان نیز گفت: این اقدامات تنها در راستای محرومیت زدایی صورت گرفته است و اقدام رسمی در خصوص تقسیم استان کرمان انجام نگرفته است.

فرماندار کرمان بزودی معرفی می شود

وی همچنین در خصوص تغییر فرماندار کرمان نیز گفت: تغییر امری عادی است و همیشه مدیران می آیند و می روند در همین راستا تغییراتی نیز در فرمانداری کرمان انجام شده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان افزود: بزودی فرماندار جدید شهر کرمان با بررسی های افراد مختلف معرفی می شود.

خبرنگاران مدیران غیر رسانه ای را به استانداری معرفی کنند

وی همچنین در خصوص عدم همکاری برخی مدیران اداره های کرمان با رسانه ها و خبرنگاران گفت: با تاکید استاندار کرمان و درجلسات مختلف بارها به مسئولان تاکید شده است با رسانه ها در خصوص اطلاع رسانی همکاری لازم داشته باشند.

کمالی گفت: با وجود تمام تاکیدات اگر مشکلی در این مسیر وجود دارد خبرنگاران در این خصوص با دفتر سیاسی امنیتی استانداری مکاتبه کنند.