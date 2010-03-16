امکان افزایش خدمات حمل بار در فرودگاه بین المللی پیام وجود دارد

محمدعلی محبی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: فرودگاه بین المللی پیام یکی از مهمترین مراکز خدماتی حمل بار هوایی در استان تهران است و محموله های فراوانی از طریق این فرودگاه جابجا می شود.

وی ادامه داد: پتانسیل و امکان افزایش سطح خدمات حمل هوایی بار در فرودگاه پیام وجود دارد و باید تلاش شود تا از این پتانسیل به بهترین نحو استفاده شود.

در فرودگاه مهرآباد تهران، بار و مسافر با هم جابجا می شود

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود نیز بیان کرد: در فرودگاه مهرآباد تهران، بار و مسافر با هم جابجا می شود درحالیکه این ظرفیت وجود دارد که پروازهای باری تا حد ممکن به فرودگاه پیام منتقل شود و فرودگاه مهرآباد بیش از هر چیز به جابجایی مسافر بپردازد.

محبی عنوان داشت: برای تحقق افزایش خدمات حمل بار، زمینه های لازم در پیام وجود دارد فقط کافیست در این زمینه یک نگاه ملی وجود داشته باشد و پیگیری های لازم از سوی مسئولان ذیربط صورت گیرد.

بسیاری از ممنوعیت های مربوط به تردد وسایل نقلیه سنگین در کرج وجود ندارد

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از ممنوعیت های مربوط به تردد وسایل نقلیه سنگین که در تهران وجود دارد، در کرج نیست که این امر، شرایط را بیش از پیش برای افزایش ارائه خدمات مربوط به حمل هوایی بار در کرج فراهم می کند.

این مسئول یادآور شد: انتقال پروازی باری به فرودگاه بین المللی پیام از بسیاری از مشکلات حمل بار در استان تهران می کاهد و در این خصوص، امکانات بیشتری در اختیار افراد دست اندرکار در زمینه جابجایی بار از طریق هوایی قرار می دهد.

محبی ادامه داد: امکان انتقال مسافر نیز از طریق فرودگاه بین المللی پیام وجود دارد و انتظارمی رود مسئولان ذیربط به این امر توجه داشته باشند و شرایط لازم برای بهره گیری از این ظرفیت و پتانسیل را به بهترین نحو فراهم کنند.

وی بیان کرد: فرودگاه بین المللی پیام به موازات داشتن توان بالا برای جابجایی بار، پتانسیل جابجایی مسافر را دارد و استفاده از این پتانسیل به سود شهرستان کرج است.

سفرهای خارجی و زیارتی را نیز می توانیم در فرودگام پیام داشته باشیم