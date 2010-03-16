لوح فشرده آموزش فرهنگی اجتماعی کارکنان دولت تهیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داود میرزایی‌مقدم با اعلام این خبر، گفت: لوح فشرده این کتاب‌ها شامل عناوینی چون تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم، احکام زندگی در اسلام، اخلاق فردی، اجتماعی و اداری، آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی (ره)، پرسشها و پاسخهای اعتقادی، حکومت مهدوی و وظایف منتظران، آداب و اسرار نماز و روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم به‌منظور اجرای هرچه بهتر دوره‌های آموزش ضمن خدمت فرهنگی - اجتماعی کارکنان دولت به ادارات‌کل استان‌ها ارسال شده است.

وی ارتقای سطح دانش و بینش کارکنان ادارات دولتی در سطح کشور، ترویج اخلاق اداری و مناسبات انسانی میان کارکنان دولت، توسعه و ترویج فرهنگ نماز میان کارکنان دولت را از اهداف این دوره ها عنوان کرد.

به گفته میرزایی مقدم آشنایی خادمان ملت با اندیشه‌ سیاسی در اسلام، آشنایی خادمان ملت با نسبت علم و دین، توسعه، تمدن با فرهنگ و آشنایی کارکنان دولت با احکام و مسایل فقهی مورد نیاز از دیگر اهداف کیفی برگزاری این هشت دوره جدید هستند.