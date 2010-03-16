وزش باد شدید موجب قطعی برق و شکستن درختان در زنجان شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مدیر کل هواشناسی استان زنجان در این خصوص به خبرنگار مهر در زنجان گفت: وزش باد شدید که از شامگاه دیروز در مناطق شمالغرب کشور و به تبع آن در استان زنجان شروع شده تا سه روز آینده ادامه خواهد داشت.

شاهرخ حسنعلی زاده افزود: اخطاریه هایی در این خصوص به شهروندان داده شده و پیش بینی می شود وضعیت وزش باد و طوفان در مناطق مختلف استان شدت یابد.

وی ادامه داد: وزش باد در 100 شهر زنجان 9 متر در ثانیه و در برخی شهرستانها 15 متر در ثانیه است.

حسنعلی زاده متذکر شد: از روز جمعه افت دما را در سطح استان زنجان شاهد خواهیم بود.