حمله موشکی آمریکا به پاکستان 7 کشته و زخمی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیشن، امروز سه شنبه در نتیجه حمله موشکی آمریکا به یک منطقه قبیله نشین در وزیرستان شمالی دستکم چهار نفر کشته و سه فرد دیگر زخمی شدند.

امروز سه شنبه یک هواپیمای جاسوسی آمریکا چندین موشک را در کوههای محمد خیل در وزیرستان شمالی مورد هدف قرار داد.

از آگوست 2008 تاکنون بیشتر کشته ها در مناطق قبیله نشین پاکستان را غیر نظامیان تشکیل می دهند، مسئله ای که خشم گسترده مردم و دولت پاکستان را به دنبال داشته است. این درحالی است که ارتش ایالات متحده همواره این گزارشها را تکذیب می کند.