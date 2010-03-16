به گزارش خبرگزاری مهر از قم، آیت الله مرتضی مقتدایی، ظهر سه‌شنبه طی سخنانی در نشست مسئولان انجمن تعلیم و تربیت حوزه علمیه قم با تأکید بر اهمیت توجه به مباحث تعلیم و تربیتی در سطح حوزه‌های علمیه گفت: با توجه به اهمیت مسأله تعلیم و تربیت و این که نیازها در این حیطه بسیار جدی ‌تر از گذشته شده است وجود یک پژوهشگاه با عنوان تعلیم وتربیت اسلامی در حوزه علمیه ضروری است.



وی با بیان این که رسالت اصلی حوزه‌ها در مسایل مربوط به تعلیم و تربیت بر طبق موازین اسلامی خلاصه می‌شود، افزود: با وجود همه کار‌های خوبی که در انجمن‌های علمی حوزه صورت گرفته اما متأسفانه هنوز هم انتظارات از این انجمن‌ها برآورده نشده است.



مقتدایی اضافه کرد: خروجی فعالیت انجمن‌های علمی و به ویژه انجمن تعلیم وتربیت حوزه باید در نهایت برای جامعه حوزویان و نیز در ابعاد ملی و حتی بین المللی سودمند باشد.



وی در ادامه با تأکید بر ضرورت شناسایی هرچه بهتر خلأهای حوزه در زمینه مسایل تعلیم وتربیت خاطرنشان کرد: مسئولان انجمن تعلیم وتربیت حوزه باید در این راستا و به منظور حل مشکلات موجود یک اتاق فکر ایجاد کرده و در قالب آن از نظرات دلسوزان و صاحب نظران مربوطه بهره ببرند.



مدیر حوزه‌های علمیه همچنین خواستار اولویت گذاری در توجه به مسایل تعلیم وتربیتی در حوزه شد و ادامه داد: ما با تمام وجود از طرح‌های خوب و کاربردی انجمن‌های علمی در راستای ارتقای علمی، پژوهشی و اخلاقی حوزه حمایت مالی و معنوی را به عمل می‌آوریم.

