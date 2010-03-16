یک باند قاچاق انسان در کرمان متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان به نقل از روابط عمومی اداره کل اطلاعات استان کرمان، یک باند قاچاق انسان که قصد داشتند تعداد 70 نفر تبعه افغانی را به طور غیرمجاز به کشور وارد کنند با اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره کل اطلاعات استان کرمان شناسایی و دو نفر از اعضای این باند دستگیر شدند.

اعضای این باند با اخذ مبلغ چهار میلیون و 500 ریال از هر نفر، اتباع غیر مجاز را توسط یک خودرو نیمه سنگین از طریق زابل وارد استان کرمان کرده و در صدد انتقال آنها به تهران بودند که با هوشیاری ماموران اطلاعاتی در این امر ناکام ماندند.



