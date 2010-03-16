خدمت‌ رسانی امدادی به مسافران نوروزی در قم با تمام ظرفیت انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید شمس الدین حجازی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری که در مرکز حوادث فوریت‌های پزشکی استان قم برگزار شد اظهار داشت: قم با تمامی بیمارستان‌ها و مراکز اورژانس خود آماده ارائه خدمات به زائرین شهر کریمه اهل بیت(ع) است.



حجازی با اشاره به ایجاد سه ایستگاه سلامت در جاده‌های استان قم افزود: این سه ایستگاه سلامت در آزاد راه قم - تهران، سه راه سلفچگان و راهجرد مستقر خواهند بود.



وی ادامه داد: در این مراکز علاوه بر پیراپزشک، یک پزشک نیز حضور دارد که می‌تواند به مردم خدماتی در حد یک درمانگاه ارائه دهند.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم ضمن اشاره به حضور 100 نفر از پرسنل امدادی شهر قم در ایستگاه‌های مختلف طرح نوروزی خاطرنشان کرد: برای اولین بار طی سال‌های گذشته از ظرفیت پایگاه امداد هوایی استفاده خواهیم کرد.



حجازی گفت: مسافران با تهیه بروشور‌های معرفی مراکز پزشکی از هلال احمر می‌توانند آدرس تمامی داروخانه‌های شبانه‌روزی را تهیه و داروهای مورد نیاز خود را از این 14 داروخانه خریداری کنند.



وی با اعلام تلفن گویای 09644 برای دریافت شکایت و سؤالات، از مردم و مسافرین درخواست کرد تمامی مشکلات بهداشتی خود را با این مرکز در میان بگذارند.



حجازی در خصوص آمار تلفات چهارشنبه سوری طی سال‌های گذشته گفت: سال 84 هجده مورد سرپایی گزارش شد که این آمار در سال 85 به هشت و در سال 86 به یک و درسال 87 به سه مورد کاهش یافت.



نیمی از تماس‌های مرکز اورژانس مزاحمت‌های تلفنی است



رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان قم نیز در این جلسه اظهار داشت: روزانه 2 هزار تلفن به مرکز می‌شود که نیمی از آن مزاحمت‌های تلفنی است که از باجه‌ها انجام می‌شود.



حسین خانی افزود: به همین دلیل از مرکز مخابرات درخواست کرده ایم تا تلفن اوزژانس را از باجه‌های عمومی بردارد.



وی گفت: در حال حاضر متوسط زمان حاضر شدن نیروهای امداد به بالای سر مصدومین در مرکز شهر حدود 5 تا 5،5 دقیقه و در بیرون شهر 10 دقیقه است.



رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان قم اظهار داشت: برای غلبه بر مسئله ترافیک در هسته مرکزی شهر قم از ظرفیت موتورهای امدادی استفاده کرده‌ایم تا فاصله زمانی مورد نیاز برای رسیدن ماشین اورژانس را جبران کنیم.



وی در خصوص آمار امداد رسانی در طرح نوروزی سال گذشته در کل کشور اعلام کرد: سال گذشته برای 20 هزار و 117 حادثه امداد رسانی شد که از این میان 19 هزار و277 نفر مجروح و 448 نفز نیز فوت شدند.



خانی افزود: با این که قم 5،2 درصد از جمعیت کشور را دارا می‌باشد ولی تنها 0،7 از جمعیت کشته سوانح مربوط به قم است که این مطلوب بودن شرایط استان را نشان می‌دهد



وی در پایان تصریح کرد: اگر از عوامل بروز حوادث رانندگی بتوانیم راننده و وسیله نقلیه را کنترل کنیم امیدواریم آمار تصادفات کاهش یابد.

