رئیس جمهور الحاق سازمان تأمین اجتماعی به وزارت رفاه را ابلاغ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی، قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمه‌های درمانی که با عنوان طرح دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس این قانون، سازمان تأمین اجتماعی زیر مجموعه وزارت رفاه و تامین اجتماعی قرار گرفته و وزیر در برابر مراجع قانونی ذی‌ربط پاسخگو است.

این قانون ترکیب 9 نفره هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی را تعیین کرد که بر اساس آن شش نفر با پیشنهاد وزیر رفاه و تامین اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و سه نفر باقیمانده مطابق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تعیین خواهند شد.

این قانون همچنین مقرر کرده است هیئت امنای مذکور در حکم هیئت امنا همه صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی، بیمه‌های خدمات درمانی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر خواهند بود.

بر این اساس، نصب و عزل مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و کلیه صندوق‌ها و بیمه‌های موضوع این قانون با پیشنهاد هیئت امنا سازمان و تایید و حکم وزیر رفاه و تامین اجتماعی انجام می‌پذیرد.

سایر مقررات سازمان تامین اجتماعی و همچنین صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی و بیمه‌ای و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به قوت خود باقی است.

این قانون وزارت رفاه را مکلف کرده است در طول برنامه پنجم اقدامات قانونی لازم را برای ایجاد وحدت رویه برای کلیه صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی را پیگیری و اجرا کند.

