بروز اختلاف در کنگره آمریکا به سبب موضع اوباما در برابر رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه یدیعوت آحارونوت، جمهوریخواهان، "باراک اوباما" را به نرمش در قبال تشکیلات خودگردان، سوریه و ایران و تندی در برابر اسرائیل متهم می کنند.

"ویپ اریک کانتور" از جمهوریخواهان مجلس نمایندگان آمریکا در این باره می گوید : تنش با رژیم اسرائیل، بر خلاف امنیت ملی آمریکا است.

این اختلاف نظرها در پی سفر هفته گذشته "جو بایدن" معاون رئیس جمهوری آمریکا به سرزمینهای اشغالی و اعلام همزمان تل آویو برای ساخت شهرکهای جدید در سرزمینهای اشغالی و واکنش کاخ سفید به آن به اوج خود رسید.

پیشتر کمیته امور عمومی آمریکا- اسرائیل(ایپک) بزرگترین لابی صهیونیستی در کنگره آمریکا از تنشهای به وجود آمده میان رژیم اسرائیل و آمریکا پس از تصمیم تل آویو برای ادامه شهرک سازی ابراز نگرانی کرد.

این کمیته با اعلام اینکه اظهارات اخیر مقامهای آمریکایی درباره روابط دو جانبه با رژیم اسرائیل سبب نگرانی های جدی شده، از کاخ سفید خواست تا این تنشها را کاهش دهد.

این لابی در بیانیه ای اعلام کرد: ایپک از دولت آمریکا می خواهد تا با برداشتن گامهای فوری، تنشها با اسرائیل را کاهش دهد.

این لابی همچنین ادعا کرد که اظهارات اخیر علیه رژیم اسرائیل به طور موقت افکار را از مسئله فوری و مهم برنامه هسته ای ایران و پیگیری صلح اسرائیل با تمام همسایگان عربش منحرف می کند و دولت آمریکا باید با تلاشی آگاهانه از درخواستهای کلی و ضرب الاجلهای یکجانبه نسبت به اسرائیل که اصول مشترک، اساسی و منافع استراتژیک با آمریکا دارد، دوری گزیند.

در همین رابطه روز گذشته روزنامه هاآرتص از تعیین چهار شرط از سوی "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا بر ای تل آویو ، برای اعتماد سازی میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی خبر داد.