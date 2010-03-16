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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۴۲

ادامه درگیری ها در فوتسال/

حسین شمس از شمسایی شکایت کرد

حسین شمس از شمسایی شکایت کرد

اظهارات وحید شمسایی در مورد حسین شمس باعث شد تا سرمربی تیم ملی فوتسال از این بازیکن به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شکایت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، کشمش بین حسین شمس و وحید شمسایی، سرمربی و کاپیتان تیم ملی فوتسال کشورمان با اظهارنظرهای این دو در روز جاری وارد فاز تازه‌ای شد.

شمسایی امروز در گفتگویی با انتقاد از حسین شمس، مدعی شده بود این مربی بارها به او گفته است به فلان بازیکن بگو رودرروی فولاد قرار نگیرد یا خوب بازی نکند تا به تیم ملی دعوتش کنم!

این صحبت های شمسایی واکنش شدید حسین شمس را به دنبال داشته و این مربی امروز از کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شکایت کرده است. با طرح شکایت از شمسایی بزودی کمیته انضباطی در خصوص احضار این بازیکن برای ادای توضیحات تصمیم گیری خواهد کرد.

کد مطلب 1052819

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