"سلام مترسک" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، رمان "سلام مترسک" داستان مردی است که با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می‌کند. او که شش ماه را در زندان گذرانده بعد از آزاد شدن همواره بیکار بوده‌است و تنها دو سه شاگرد خصوصی داشته است که به آنها زبان و ادبیات می‌آموخت. مهسا همسرش بعد از زندانی شدنش تنها یکبار او را دیده بود و بعد از آن حتی پس از آزاد شدنش هرگز نخواسته بود که او را ببیند یا با او زندگی کند…

این رمان دارای دو بخش است "هشتی پاییز" و "مهتابی وصل" که هر کدام از آنها از چندین فصل تشکیل شده‌است.

در بخشی از این رمان می‌خوانیم: دردی هولناک دارم. از صبح که پا شدم می‌پیچدم به خودم از درد و عرق می‌جوشید از تن و بدنم. پنج ساعت تمام درد کشیدم و عاقبت از هوش رفتم. به هوش که آمدم روی تخت بهداری بودم و سِرم توی دستم بود… هنوز اما انگار کسی روده‌هام را قیچی قیچی می‌کرد. اول بار بود به نظرم که این‌طورنزدیک و مماس خودم حتی مرگ را فهمیدم. گفتم با خودم که اگر همین حالا بمیرم چه؟…

از بیروتی تا کنون آثار زیادی در نشریات ادبی منتشر شده‌ و دو کتاب "تک خشت" و "چهار درد" نیز پیش از این از او به چاپ رسیده‌ که جایزه گلشیری را برای وی به ارمغان آورده‌است.

کتاب "سلام مترسک" با شمارگان 1650 نسخه در 344 و به قیمت 7000 تومان منتشر شده‌است.

