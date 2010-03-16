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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۰۷

"سلام مترسک" منتشر شد

"سلام مترسک" منتشر شد

رمان "سلام مترسک" نوشته منیرالدین بیروتی از سوی انتشارات نیلوفر منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رمان "سلام مترسک" داستان مردی است که با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می‌کند. او که شش ماه را در زندان گذرانده بعد از آزاد شدن همواره بیکار بوده‌است و تنها دو سه شاگرد خصوصی داشته است که به آنها زبان و ادبیات می‌آموخت. مهسا  همسرش بعد از زندانی شدنش تنها یکبار او را دیده بود و بعد از آن حتی پس از آزاد شدنش هرگز نخواسته بود که او را ببیند یا با او زندگی کند…

این رمان دارای دو بخش است "هشتی پاییز" و "مهتابی وصل" که هر کدام از آنها از چندین فصل تشکیل شده‌است.

در بخشی از این رمان می‌خوانیم: دردی هولناک دارم. از صبح که پا شدم می‌پیچدم به خودم از درد و عرق می‌جوشید از تن و بدنم. پنج ساعت تمام درد کشیدم و عاقبت از هوش رفتم. به هوش که آمدم روی تخت بهداری بودم و سِرم توی دستم بود… هنوز اما انگار کسی روده‌هام را قیچی قیچی می‌کرد. اول بار بود به نظرم که این‌طورنزدیک و مماس خودم حتی مرگ را فهمیدم. گفتم با خودم که اگر همین حالا بمیرم چه؟…

از بیروتی تا کنون آثار زیادی در نشریات ادبی منتشر شده‌ و دو کتاب "تک خشت" و "چهار درد" نیز  پیش از این از او به چاپ رسیده‌ که جایزه گلشیری را برای وی به ارمغان آورده‌است.

کتاب "سلام مترسک" با شمارگان 1650 نسخه در 344 و به قیمت 7000 تومان منتشر شده‌است.
 

کد مطلب 1052820

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