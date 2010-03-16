شورای شهر کرج 260 میلیاردریال به پروژه های بهبود محیط شهری اختصاص داد

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر کرج در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: همچنین در این زمینه، نورپردازی و مبلمان شهری نیز جزو برنامه هایی است که دنبال می شود.

امیریزدی در خصوص مصوبات ورزشی نیز از احداث 10 زمین چمن مصنوعی در مناطق دهه گانه شهرداری کرج، تکمیل ورزشگاه بیلقان و خوابگاه ورزشگاه انقلاب، احداث سالن چندمنظوره در قلمستان و استخر سرپوشیده ورزشگاه شهدای گلشهر و تکمیل سایر ورزشگاه ها نام برد.

وی ادامه داد: در این خصوص اعتباری بالغ بر 245 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است..

این مسئول بیان کرد: از دیگر اقدامات بسیار مناسب در جهت افزایش رفاه حال شهروندان، ساماندهی مراکز مربوط به سکوی زباله و انتقال و دفن زباله شهر است که با اعتبار 27 میلیارد و 600 میلیون ریال انجام خواهد شد.

عضو شورای شهر کرج اظهار داشت: از دیگر برنامه ها، تکمیل تاسیسات حفاظتی شهر، پروژه تکمیل و تجهیز مرکز علوم و فنون آتش نشانی و احداث، تجهیز، تکمیل و نگهداری ایستگاه های آتش نشانی در مناطق ده گانه شهرداری کرج است.

یزدی یادآور شد: این امر با اعتبار 55 میلیارد و 500 میلیون تومان انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: رویکرد شورای اسلامی کلانشهر کرج در خصوص بودجه سال آینده عمرانی است و در بخش حمل و نقل و ترافیک نیز، مصوبات بسیار خوبی در جهت تسهیل عبور و مرور دارد.

این مسئول اظهار امیدواری کرد که اینگونه مصوبات تاثیرات مطلوبی در جهت کاهش مشکلات کلانشهر کرج داشته باشد.