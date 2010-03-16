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۲۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۵۶

آیت⁯الله نوری همدانی:

مردم از انجام اعمال خرافه "چهارشنبه سوری" اجتناب کنند

مردم از انجام اعمال خرافه "چهارشنبه سوری" اجتناب کنند

قم - خبرگزاری مهر: آیت⁯الله نوری همدانی از مردم خواست تا از انجام اعمال خرافه در چهارشنبه آخر سال اجتناب کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پی سئوال خبرنگار مهر در قم از آیت⁯الله حسین نوری همدانی در مورد مسئله "چهارشنبه سوری" دفتر وی نظر وی را این گونه بیان کرد: مراسم "چهارشنبه سوری" جزو خرافات است و کارهایی که انجام می⁯دهند موجب آزاد و اذیت مردم می⁯شود و حرام است و باید جداً از آن اجتباب شود.

همچنین با پیگیریهای خبرنگار مهر حضرات آیات موسی شبیری زنجانی، جعفر سبحانی، جواد فاضل و محمد علوی گرگانی نیز اعمال چهارشنبه آخر سال را خلاف عقل و شرع دانستند و بر لزوم خودداری از ارتکاب این اعمال تاکید کردند.

کد مطلب 1052824

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