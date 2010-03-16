مردم از انجام اعمال خرافه "چهارشنبه سوری" اجتناب کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پی سئوال خبرنگار مهر در قم از آیتالله حسین نوری همدانی در مورد مسئله "چهارشنبه سوری" دفتر وی نظر وی را این گونه بیان کرد: مراسم "چهارشنبه سوری" جزو خرافات است و کارهایی که انجام میدهند موجب آزاد و اذیت مردم میشود و حرام است و باید جداً از آن اجتباب شود.
همچنین با پیگیریهای خبرنگار مهر حضرات آیات موسی شبیری زنجانی، جعفر سبحانی، جواد فاضل و محمد علوی گرگانی نیز اعمال چهارشنبه آخر سال را خلاف عقل و شرع دانستند و بر لزوم خودداری از ارتکاب این اعمال تاکید کردند.
قم - خبرگزاری مهر: آیتالله نوری همدانی از مردم خواست تا از انجام اعمال خرافه در چهارشنبه آخر سال اجتناب کنند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پی سئوال خبرنگار مهر در قم از آیتالله حسین نوری همدانی در مورد مسئله "چهارشنبه سوری" دفتر وی نظر وی را این گونه بیان کرد: مراسم "چهارشنبه سوری" جزو خرافات است و کارهایی که انجام میدهند موجب آزاد و اذیت مردم میشود و حرام است و باید جداً از آن اجتباب شود.
کد مطلب 1052824
نظر شما