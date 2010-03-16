مردم از انجام اعمال خرافه "چهارشنبه سوری" اجتناب کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پی سئوال خبرنگار مهر در قم از آیت⁯الله حسین نوری همدانی در مورد مسئله "چهارشنبه سوری" دفتر وی نظر وی را این گونه بیان کرد: مراسم "چهارشنبه سوری" جزو خرافات است و کارهایی که انجام می⁯دهند موجب آزاد و اذیت مردم می⁯شود و حرام است و باید جداً از آن اجتباب شود.



همچنین با پیگیریهای خبرنگار مهر حضرات آیات موسی شبیری زنجانی، جعفر سبحانی، جواد فاضل و محمد علوی گرگانی نیز اعمال چهارشنبه آخر سال را خلاف عقل و شرع دانستند و بر لزوم خودداری از ارتکاب این اعمال تاکید کردند.